Lionel Messi bude PSG proti Manchesteru City opět k dispozici. Koleno už nezlobí

Na pondělní tiskové konferenci pravděpodobnou účast Lionela Messiho v sestavě v úterním zápase Ligy mistrů proti Manchesteru City samotný trenér Pařížanů Mauricio Pochtettino. "Základní sestavu oznámím zítra, ale myslím, že (Messi) bude v kádru," nechal se slyšet konkrétně. Vedle Lionela Messiho pak bude mít k dispozici i italského záložníka Marca Verrattiho, jehož trápilo taktéž koleno a jenž pro změnu přišel o čtyři zápasy.

Argentinský stratég opět novinářům sdělil, že Messi potřebuje čas na aklimatizaci v metropoli pod Eiffelovou věží a to především proto, že před dlouhých dvacet let působil v Barceloně, odkud přišel před začátkem sezóny. "Strávil dvacet let v Barceloně. Je přirozené, že se tam cítil být doma a tady je pro něj všechno nové. Přišel teprve nedávno," řekl Pochettino.

Ten přiznal, že co se týče sehranosti, je na tom jejich úterní soupeř, tedy Manchester City, o dost lépe. "Je fakt - a ne jen můj dojem - že tým teprve budujeme. City má v Pepu Guardiolovi nejlepšího trenéra na světě. Je to věc času a také investic," pokračoval kouč.

Připomeňme, že PSG na úvod nového ročníku Ligy mistrů před dvběma týdny s belgickými Bruggami pouze remizoval 1:1 a to i přesto, že měl v základní sestavyě všechny své hvězdy: Lionela Messiho, Kyliána Mbappého i Neymara.