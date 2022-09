České hokejistky si na MS poprvé v historii zahrají po výhře nad Finskem o medaile

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

To, o čem v koutku duše české hokejové reprezentantky snily, se stalo skutečností. Na letošním právě probíhajícím mistrovství světa v Dánsku se dokázali dostat mezi nejlepší čtyři a tím pádem se probojovat do bojů o medaile. Poté, co svěřenkyně nové kanadské koučky Carly MacLoadové suverénně ovládly svou skupinu B, si ve čtvrtfinále vyšláply i na Finky, které nakonec díky gólům Daniely Pejšové a Anety Tejralové Češky porazily v prodloužení 2:1.