Příští rok 2027 nabízí tak trochu jinou, avšak neméně ostře sledovanou fotbalovou podívanou. Především půjde o podívanou na diplomatickém a politickém poli. V březnu se totiž v marockém hlavním městě Rabatu uskuteční volba nového prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA, přičemž tou největší otázkou je, zda se podaří Giannu Infantinovi udržet si pozici. Znemožnit mu to se pokusí dvojice protikandidátů – šéf francouzského fotbalu Phillipe Diallo, jehož nominuje Evropská fotbalová unie UEFA, a šéf japonského fotbalu Kózó Tošima. Dříve se spekulovalo o bývalém trenérovi londýnského Arsenalu Arsénu Wengerovi nebo o bývalém švýcarském reprezentantovi Romanu Vegovi. Ani jeden z nich ale v uzavřeném seznamů kandidátů nakonec nefiguruje.
Mohlo by se zdát, že právě od této chvíle začne naplno ze strany jednotlivých kandidátů nejedné členské země FIFA, boj o podobu FIFA ale prakticky začal sám současný šéf světového fotbalu Gianni Infantino svými kontroverzními kroky, které se s ním prakticky táhnou od letošního megalomanského zámořského fotbalového světového šampionátu.
Začalo to kontroverzními kroky během samotného turnaje, kdy po intervenci amerického prezidenta Donalda Trumpa byla odvolána červená karta pro amerického reprezentanta Folarina Baloguna a pokračovalo to třeba zjištěním, že na turnaji nemohl nastupovat konžský brankář Lionel Mpasi a to kvůli své právní nezpůsobilosti spočívající v nesplnění všech formalit v otázce změny jeho reprezentační příslušnosti. Přestože tento africký případ začala FIFA řešit na základě podnětu z Nigérie, která právě na úkor Konga neprošla na fotbalové MS, nakonec se celá věc zametla pod koberec z politických důvodů. A to konkrétně kvůli známosti šéfa FIFA Infantina se šéfem konžského fotbalu Véronem Mosengo-Ombaou a Ombaovy snahy stát se právě prvním mužem konžského fotbalu.
Asi největší rozruch ale způsobil Infantinův návrh prodat část práv z mistrovství světa soukromým investorům Po sílící kritice ale švýcarský funkcionář od tohoto plnu nakonec odstoupil a ještě se za něj omluvil.
Nebylo proto tak divu, že se od léta spekuluje, kdo všechno se postaví proti Infantinovi. V této souvislosti se nejvíce mluvilo o bývalém trenérovi londýnského Arsenalu a současném řediteli globálního fotbalového rozvoje FIFA Arsénu Wengerovi, nakonec ale bude kandidáte Evropské fotbalové unie UEFA šéf francouzského fotbalu Phillipe Diallo. „V souvislosti s vážnými obavami ohledně směřování FIFA vyzvaly národní fotbalové asociace k obnovení jednoty a důvěry uvnitř celosvětové fotbalové komunity. Vyjádřily plnou důvěru ve Philippa Dialla, že dokáže zajistit vedení potřebné k naplnění tohoto cíle,“ uvedla konkrétně UEFA na osobu evropského kandidáta na nejvyšší světový fotbalový post.
Jde-li o Diallovu osobnost, jedná se o třiašedesátiletého funkcionáře, který stojí v čele francouzského fotbalu od ledna roku 2023.
Dalším Infantinovým protikandidátem je pak současný šéf japonského fotbalu Kózó Tošima. Právě on se jako první rozhodl vydat se do boje s kontroverzním švýcarským funkcionářem. „Jsem rád, že můžu učinit toto prohlášení s plnou podporou Japonského fotbalového svazu (JFA),“ uvedl Tošima tehdy, kdy vyšel najevo jeho záměr kandidovat, a pokračoval: „Nejde o vítězství či prohru, ale o to, abychom světu předali poctivý, spolehlivý a čestný přístup, který japonský fotbal vybudoval. Právě tyto hodnoty, které jsme chránili, FIFA nyní potřebuje. Rozhodl jsem se kandidovat, abych s tímto poselstvím oslovil svět.“
Na rozdíl od Dialla, jenž může počítat s podporou od UEFA, se musí Tošima obejít bez podpory Asijské fotbalové konfederace. Ta totiž už dříve ohlásila podporu Infantinovi, s čímž ale JFA nesouhlasila a proto tak na truc postavila vlastního kandidáta. Ten tak tedy může počítat s plnou podporou výkonného výboru JFA.
Připomeňme, že nyní osmašedesátiletý Tošima býval jednak fotbalovým reprezentantem, ale je také členem Rady FIFA. Stal se jím ještě v době, kdy byl šéfem světového fotbalu Sepp Blatter. Přestože není příliš vidět, je všeobecně vnímán jako uznávaný a diplomatický funkcionář.
26. listopadu 2026 19:16
Sparta stále hledá nového trenéra a opět v zahraničí. Povede ji dočasně kouč ze třetí ligy
Související
Proti FIFA se bouří světové fotbalové organizace. Současný způsob řízení je neudržitelný, vzkazuje UEFA
Nevídaný krok. UEFA hrozí bojkotem všech turnajů pořádaných FIFA
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Pavel nabádá vládu, aby reflektovala požadavky demonstrantů z Letné
před 1 hodinou
Nová čísla z války na Ukrajině. Rusové vyčíslili údajné materiální ztráty nepřítele
před 2 hodinami
Infantina v boji o šéfa FIFA vyzvou Francouz a Japonec. Wenger nakonec kandidovat nehodlá
před 2 hodinami
Na D11 u polských hranic se zahájil provoz. Zatím jen na třech kilometrech
před 3 hodinami
Britští důchodci v nesnázích. Podezřelí jsou hackeři, výplaty jsou opožděné
před 4 hodinami
Lidé na Vysočině nacházejí peníze ve schránkách. Případ musí řešit policisté
před 5 hodinami
Lukašenko nepotěšil Putina. Poukázal na nesmyslnou logiku ohledně Ukrajiny
před 5 hodinami
Nebezpečná ledovka. Meteorologové upozorňují na novou sobotní hrozbu
Aktualizováno před 14 hodinami
Český slavík 2026: Zpěvákem roku je Václav Noid Bárta, nejlepší kapelou je Kabát, zpěvačkou Ewa Farna
včera
Volby ve Španělsku: V průzkumech vítězí Lidová strana a krajně pravicová Vox. Sánchez přesto věří v úspěch
včera
Trump vysvětlil, proč označuje Putina za přítele
včera
Politico: Summit EU o rozpočtu vyústil v krizi. Zástupci několika zemí z jednání odešli
včera
Trump pozval Putina do USA. Kongres se bouří, Kreml cestu na Floridu zvažuje
včera
Hlasování v komunálních volbách se bude ve čtyřech obcích opakovat
včera
Lídři EU jednali o finanční podpoře Ukrajiny. Státy Merzův návrh podporují, Česko a Slovensko dělají problémy
včera
Žádné pompézní kulisy, žádné odhalování tabulí. Proč nová Trumpova cla nevyvolala takové pozdvižení, jako dřív?
včera
Zelenskyj se ohradil proti sbližování Trumpa s Putinem: Jako přátelit se s Hitlerem
včera
Větrno a mrazivo. Zimní počasí nám znepříjemní život, platí varování
včera
Situace v Evropě se dramaticky vyostřila, ukazuje analýza dat od zahájení ruské invaze
včera