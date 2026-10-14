Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech

Podle všeho se jedná o největší skandál v dějinách anglického fotbalu. Přišlo se totiž na to, že jeden z anglických velkoklubů a zároveň jeden z nejúspěšnějších v posledních letech Manchester City měl podvádět takovým způsobem, že porušil finanční pravidla anglické Premier League hned ve 114 bodech. K tomuto závěru došla nezávislá komise, což potvrdila samotná anglická nejvyšší fotbalová soutěž. Nyní tak klubu hrozí široká škála trestů od odečtu bodů až po vyřazení z Premier League.
Pro velkoklub, který se stal velkoklubem, jakým ho dnes známe, především poté, co v roce 2008 do jeho struktur přišla vládnoucí rodina v Abú Dhabí, to tak může znamenat velký malér. Není divu, vždyť od příchodu arabských majitelů vyhrál celkem osmkrát anglickou ligu a kromě toho ovládl také třikrát anglický pohár, šestkrát Ligový pohár a jednou pak Ligu mistrů.
A právě obvinění, se kterým přišla nezávislá komise Premier League, mezi něž nalezneme třeba uvádění zavádějících informací týkajících se klubových financí, se datují do období mezi lety 2009 až 2018.
Kromě toho všeho měl v uvedeném období klub také uzavírat fiktivní smlouvy se svými partnery tak, aby mohl ve svých výkazech uměle navýšit své příjmy a zároveň snížit náklady (mimochodem, prostřednictvím těchto kroků měl navýšit příjmy a snížit náklady celkem o 900 milionů liber – v přepočtu zhruba 25,7 miliardy korun). Klubové vedení tak mělo uzavírat vysoké sponzorské smlouvy, které měla doplácet samotná královská rodina v Abú Dhabí. Stejně tak mělo zkreslovat ekonomické výsledky, aby se nepřišlo na to, jak moc překročil hranici povolených výdajů určenou finančními pravidly nejen ze strany Premier League, ale i ze strany Evropské fotbalové unie UEFA.
Všechna tato obvinění, i včetně toho, že klub nespolupracoval s vyšetřovateli, pochopitelně klub odmítá. „Klub obvinění odmítá a má nezpochybnitelné důkazy, které toto stanovisko podporují. Odvoláme se a budeme postupovat nekompromisně. Řízení vedené Premier League nadále pokračuje, spoustu klíčových bodů ještě nebylo uzavřeno. Rozhodnutí komise obsahuje zjevná a zásadní pochybení, a to právní i faktická,“ uvedl Manchester City ve svém prohlášení.
Klub se nakonec skutečně odvolal k nezávislé tříčlenné komisi, kterou jmenuje šéf disciplinární komise Premier League. Od 2. října, kdy se klub v případu odvolal, bude toto slyšení u této komise trvat maximálně dalších 12 týdnů. Definitivní rozhodnutí by pak mělo padnout do 30 dnů po skončení tohoto slyšení.
K těmto obviněním došlo po tříletém vyšetřování a nyní je potvrdila i ona nezávislá komise anglické nejvyšší fotbalové soutěže. Právě ta navíc stanoví tresty, v rámci nichž hrozí velkoklubu jak finanční pokuta, tak třeba i pád až do čtvrté ligy. „Toto disciplinární řízení a přijaté rozhodnutí představují nejvýznamnější událost v historii Premier League. Ještě zbývá několik otázek včetně té zásadní, jaké tresty mají následovat. Chceme o tom rozhodnout co nejrychleji, a vyjasnit tak situaci pro ligu, kluby i fanoušky,“ nechal se k probíhající kauze slyšet výkonný ředitel Premier League Richard Masters.
„Komise podrobně popsala, jak klub po dobu téměř deseti let systematicky porušoval pravidla Premier League. Naší povinností je dohlížet na dodržování pravidel, které schválily samotné kluby, a chránit integritu soutěže,“ dodal Masters.
Připomeňme, že už v minulosti měl Manchester City s porušováním finančních pravidel problémy. Konkrétně finančních pravidel UEFA. V roce 2014 právě UEFA klub již potrestala nejen pokutou ve výši 60 milionů eur (v přepočtu 1,5 miliardy korun), ale také zúžením hráčů na soupisce z 25 na 21 a to pro Ligu mistrů. Tehdy klub vše napravil a mohl tak proto zaplatit jen třetinu z původně navržené pokuty.
Další problémy měl Manchester City v roce 2020, kdy byl vyřazen na dva roky z evropských pohárových soutěží. Tenkrát se kauza týkala nadsazování příjmů od sponzorů a nespolupracováním s vyšetřovateli. Po úspěšném odvolání klubu ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS), který trest od UEFA zrušil, opět byla snížena pokuta na třetinu.
Mezi možnými tresty pro Citizens je i odebrání titulů. Za klub se v této kauze postavil i trenér Pep Guardiola, který je podepsán pod posledními úspěchy klubu. „Chci, aby každý fanoušek Manchesteru City na celém světě věděl, že jsem tady. Víc než kdy jindy,“ uvedl na Instagramu. „Stojím, vždycky jsem stál a vždy budu stát za svým klubem, majitelem, předsedou, Ferranem, hráči, realizačním týmem, Enzem (Marescou – současným trenérem Manchesteru City – pozn.red.) – a vámi, našimi jedinečnými fanoušky,“ pokračoval a zakončil: „Chci, aby to jasně zaznělo: dostaneme se z toho společně.“
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