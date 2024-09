Komise si posvítí na Manchester City. Velkoklub podezřívá z porušení finančních pravidel

Člověk se nemůže divit, že v souboji o postup do semifinále Ligy mistrů je plno emocí. Nejinak tomu bylo ve středeční čtvrtfinálové odvetě této prestižní evropské klubové soutěže mezi Atléticem Madrid a Manchesterem City, ve které se to nejpodstatnější dělo v závěru. Protože postupem času to byli spíše Citizens, kteří zdržovali tak, aby do konce zápasu neinkasovali a nešlo se do prodloužení. Nakonec jim tato taktika vyšla, ale hráče Atlética to rozpálilo do běla natolik, že po úmyslém faulu na Fodena byl vyloučen Felipe a strhla se tak rázem mela, která mezi oběma týmy pokračovala i po konci v útrobách stadionu.