Navzdory červené kartě na závěr kvalifikace Ronaldo o start fotbalového MS nepřijde

Portugalským fanouškům spadl obrovský kámen ze srdce. Mezinárodní fotbalová federace FIFA totiž rozhodla, že jejich miláček a portugalská legenda Cristiano Ronaldo o úvod fotbalového mistrovství světa, které se bude příští rok konat v USA, Kanadě a Mexiku, nepřijde.
Že by nemusel Ronaldo v úvodu tohoto turnaje nastoupit, o tom se začalo mluvit poté, co na závěr kvalifikace v zápase v Irsku udeřil loktem obránce Daru O'Shea. Za tento zákrok uviděl červenou kartu. Nyní FIFA tedy rozhodla o třízápasovém trestu zákazu činnosti, ovšem s roční podmínkou.
Tato skutečnost tak znamená, že mu tento podmínečný trest platí na další dvě utkání s tím, že už si jeden zápas na základě automatického trestu „odseděl“, konkrétně ten proti Arménii, který Portugalci vyhráli jasně 9:1.
Původně se čekalo, že Ronaldo dostane navíc dodatečný trest, který by znamenal, že by úvodní vystoupení na MS hrát nemusel, jak ale informuje britská televize BBC, FIFA přihlédla k tomu, že pro Ronalda se jednalo o první červenou kartu, kterou za 226 reprezentačních startů obdržel.
Díky podmínečnému trestu tak Ronalda start mistrovství světa, které bude pro něj již šestým světovým šampionátem, nemine. Mimochodem, nikomu jinému se před tím šestkrát zahrát si na fotbalovém MS nepovedlo. Pošesté se na MS příští rok zřejmě představí i Argentinec Lionel Messi.
Cristiano Ronaldo , Fotbal , FIFA
