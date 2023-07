Ronaldo má saúdskoarabskou ligu za kvalitnější než mnohé soutěže v Evropě i MLS, kam odešel Messi

Portugalcova slova o kvalitnější saúdskoarabské lize byla o to překvapivější, jelikož zazněla po prohře jeho an-Nasru s Celtou Vigo 0:5. "Je mi 38 let, je to uzavřená kapitola. Jsem si stoprocentně jistý, že už se do žádného evropského klubu nevrátím," nechal se Ronaldo slyšet konkrétně právě po tomto zápase. "Některé evropské ligy částečně ztratily kvalitu. Kromě Premier League – ta je daleko přede všemi," pokračoval dále kapitán portugalského národního týmu.

Pozastavil se také nad tím, že během tohoto letního přestupového okna zamířila do Saúdské Arábie mnoho hráčů z Evropy, včetně Karima Benzemy z Realu Madrid. Rodák z Funchalu je přesvědčen, že se nejedná o jednorázovou vlnu příchodů, ale že půjde o dlouhodobější trend. A to navzdory tomu, že jeho rival Lionel Messi odešel do americké MLS. "Liga v Saúdské Arábii je kvalitnější než MLS. Hodně špičkových fotbalistů sem teď chodí, za rok jich tu bude ještě víc,“ dal naději saúdskoarabským šejkům.

Dodejme, že Ronaldo odešel do Saúdské Arábie během poslední zimy, kdy skončil v Manchesteru United. S an-Nasrem podepsal smlouvu do roku 2025 a měl by si tak díky ní přijít až na neuvěřitelných 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).