Euro 2024: Hašek by rád porazil Ronalda, portugalskému kouči Martínezovi se styl Čechů líbí

Na pondělní tiskové konferenci působili kouč Ivan Hašek a kapitán týmu Tomáš Souček odhodlaným dojmem. Český stratég se nechal slyšet, že před bojem s favority turnaje se cítí být jeho tým připravený. "Portugalci jsou hráči, kteří hrají v nejlepších klubech na světě, jsou to hvězdy a my do toho jdeme s tím, že to je favorit, ale chceme vyhrát. Chceme, aby se Ronaldo neprosadil, ale chci, abychom si neříkali po zápase, že jsme proti němu hráli, ale že jsme ho porazili," nechal se slyšet Hašek konkrétně.

Samotný kapitán Tomáš Souček pak rozptýlil všechny spekulace o tom, zda vůbec proti Portugalcům nastoupí. "Když jsem přijel, nebylo to úplně ideální, ale musím poděkovat, jak se o mě všichni starají, maséři a další. Dnes jdu do tréninku, cítím se dobře, tak věřím, že tomu tak bude i zítra," uvedl na tiskovce záložník West Hamu, přestože na otevřeném tréninku v Hamburku byl spatřen se zatejpovaným kolenem. Kouč Hašek k tomu doplnil nekompromisně: "Všichni můžou nastoupit, všichni pracují, jak jsme chtěli. Ale kdo nastoupí, neřeknu. Neříkám to nikdy."

Souček si je vědom, že soupeř to bude z ranku nejsilnějších, přesto věří, že českému týmu štěstí přinese i přítomnost Karla Poborského. "Portugalsko je favorit celého turnaje, ukazují kvalitu poslední léta. Ronaldo je hvězda, dal nejvíc gólů z hráčů celého světa i v Saúdské Arábii. Není to ale jen o něm a Bruno Fernandesovi, ale je tam i Silva, Leao. Jsou to hráči, kteří mají obrovskou kvalitu vepředu i vzadu. Nepodceníme je, víme o jejich kvalitách, ale chceme se soustředit i na náš tým. Věřím, že nám Karel přinese stejné štěstí a emoce, jako v tomto zápase. To byl gól, jako když dal Panenka ve finále Eura. Pamatují si to celé generace, bylo by hezké, kdyby se něco takového povedlo i zítra," řekl Souček.

Ten tak tedy věří, že ani Portugalci nejsou neporazitelní. "Začne to 0:0 a šance je veliká. Věříme si, že si to chceme rozdat, ne jako outsider. Každý bod se do skupiny počítá. Všichni chceme postoupit a do zápasu jdeme od první do poslední minuty," pokračoval Souček, jenž připomněl, že proběhl Den otců. Během něho dostal se svými spoluhráči několik videovzkazů od rodinných příslušníků. "To vždycky potěší. Už jsme to jednou dostali ve West Hamu, to mi hodně připomnělo. Je to úžasné, rodina je ta, co nás nejvíc podporuje, ale taky to odnáší. Teď jsme měsíc od nich."

Pikantnost úterního duelu s Portugalci je pak v tom, že se utkají dva nejlepší střelci posledního Eura. Patrik Schick i Cristiano Ronaldo tehdy vstřelili po pěti brankách. Souček věří, že český útočník bude tahounem od prvního zápasu a že naváže na poslední šampionát.

"Teď jsme měli pět dní před Portugalskem a soustředili se na něj a na sebe. Jak je budeme přesouvat, jak bude hrát, když budeme na balonu. Pak bude zase čas čtyři dny soustředit se na další. Teď to bylo hodně o taktice, soudržnosti, jak budeme hrát v ofenzivě i defenzivě," prozradil Souček hloubkovou přípravu na soupeře.

"První zápas ještě nic nerozhoduje. Já jsem rád, že jsou hráči v pořádku, a zítra se to rozjede. Už čekáme dost dlouho. Bude to svátek fotbalu a pro nás hodně velký," dodal pak Hašek k úvodnímu duelu Čechů na turnaji v Německu.

K blížícímu se duelu Česka a Portugalska se nechal slyšet také trenér jihoevropanů Roberto Martínez. Ten se s Českem utkal už jako trenér Belgie a na jejich herní styl měl pouze samou chválu. "Myslím, že český herní styl je velmi jasný. Už jsem proti nim hrál třikrát. Mohou hrát v různém rozestavení, ale mně se jejich styl už delší dobu velice líbí. Hodně presují, napadají vysoko, riskují. Chtějí dávat góly, prostě hrají na vítězství," uvedl původem Španěl.

Ten se vyjádřil k největším českým oporám. "Tomáš Souček měl skvělou sezonu v Anglii, Patrik Schick vyhrál německou ligu, jsou to opravdu dobří hráči. Na hru českého týmu mají velký vliv. Myslím, že pro neutrální fanoušky to bude krásný zápas," dodal.