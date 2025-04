Sparta má do pěti let začít stavbu nového stadionu. Už je podepsána smlouva

Už v loňském roce vyhrála Sparta v mezinárodní soutěži o využití strahovského areálu, jenž je ve vlastnictví FAČR. Díky v pondělí podepsané smlouvě mezi asociací se na novém stadionu na Strahově budou vedle domácích zápasů pražské Sparty konat tři zápasy do roka duely národního týmu.

"Je to jeden z nejdůležitějších projektů českého fotbalu. Tato věc se táhla více než osm let, takže když jsme jako nové vedení asociace před čtyřmi lety nastoupili, stanovili jsme si vyřešení této problematiky jako jeden z hlavních cílů. Povedlo se nám to rychle a ku prospěchu celého českého fotbalu," řekl k podpisu zásadní smlouvy v této věci samotný předseda FAČR Petr Fousek

Podle plánů by měla Sparta získat stavební povolení do roku 2030 a o pět let později, tedy v roce 2035, by měl už nový strahovský stadion stát. V čerstvě podepsané smlouvě se Sparta zaručuje asociaci vyplácet stavební plat postupně po dobu 30 let. Právě během těchto třiceti let totiž bude fungovat Sparta na stadionu na pozemku, který bude v nájmu. Zatímco roční stavební plat činí něco přes 32 milionů korun, Sparta bude také muset vyplatit 95 milionů korun coby poplatek za takzvanou exkluzivitu. Celkem tedy asociaci za výstavbu nového stadionu v rámci ročních stavebních platů zaplatí 1,784 miliardy korun, přičemž v této částce se myslí jak na předpokládanou inflaci, tak i na úsporu za pořádání reprezentačních zápasů.

Podle sparťanského sportovního manažera Františka Čupra pak klub celkově asociaci za výstavbu zaplatí čtyři a půl miliardy korun. Protože tato stavba nebude financována ze státních prostředků, nebude se tak jednat o původně zamýšlený národní stadion. Až uplyne již zmiňovaných 30 let, během kterých bude hrát Sparta v nájmu, budou pak podle smlouvy pozemky na Strahově převedeny pod správu sparťanského klubu.

Součástí smlouvy je i výstavba potřebné infrastruktury, tedy konkrétně novou tramvajovou trať z Malovanky na Strahov. A ve hře je i trolejbusová doprava. „Víme, jaké jsou plány Prahy s posílením MHD na Strahov. Tramvajová trať z Malovanky přímo na Strahov má již povolení, hotovo by mělo být v roce 2027. Dále je zpracováván koncept trolejbusů. Součástí stadionu bude samozřejmě parkování, ale opakujeme, že jednoznačně preferujeme městkou dopravu před individuální,“ nechal se k tomuto tématu slyšet generální ředitel Sparty Tomáš Křivda. Jeho kolega Čupr dodal: „Při jednání na magistrátu jsme řešili, že během spartakiády pojmul Strahov stovky tisíc lidí a fungovalo to. Někdo má výhrady, že stadion bude na kopci, ale po zápase je to zase s radostí dolů.“

O stadionu Evžena Rošického je už dávno známo, že jeho stav je havarijní a čeká delší dobu na opravu. Předloni na něm přestala trénovat i česká fotbalová reprezentace. Přesto všechno platí za údržbu tohoto stadionu FAČR v řádu několik jednotek milionů korun. Jak by měl vypadat nový stadion? „Jsme v bodě jedna. Pro nás přijdou kroky kolem dopravní studie a přípravy mezinárodní architektonické soutěže, kterou bychom chtěli vyhlásit co nejdříve,“ uvedl Křivda s tím, že i když o konkrétním designu stadionu ještě není nic známo, měl by stadion disponovat sedadly, která všechna budou pod střechou. „Plánujeme nejmodernější technologie, ale určitě ne zatahovací střechu, která by například umožnila koncerty v každém ročním období. Primárně jde o stadion pro fotbal a bude mít vše, co fanoušek a hráč očekává,“ dodal ještě Křivda.

Dodejme, že Sparta hledala nové útočiště především proto, že její dosavadní stadion na Letné pro 18 349 diváků už zanedlouho přestane vyhovovat současným potřebným podmínkám. Nový strahovský stadion by měl pak v počtu míst trumfnout současný největší fotbalový stadion v Česku, kterým je slávistický Eden (19 370 míst).