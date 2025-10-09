Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

AC Sparta Praha, stadion na Letné
Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

Ani Plzni, ani Malmö se v jejich domácích soutěžích nedaří a v obou mužstvech došlo k odchodu trenérů. Západočeši tak konečně chtěli zanechat po sobě dobrý dojem a že se o to skutečně snažili, to na nich bylo vidět od úvodního výkopu. Po osmi minutách hry se ocitli domácí v první příležitosti, když nejprve Vydra o balón okradl soupeře a postupoval dopředu po boku Durosinmiho, ovšem tenkrát k přihrávce na spoluhráče nepřikročil a sám nakonec zakončil. Na brankáře Olsena si ale nepřišel. Na druhé straně byli domácí rádi, že sudí nenařídil penaltu poté, co se Christiansen ocitl na trávníku po střetu s gólmanem Jedličkou. Skončilo to naopak dobře pro Viktoriány, neboť to byl Christiansen, který uviděl žlutou kartu za nafilmovaný pád.

Na plzeňském útočníkovi Vydrovi bylo vidět, že se na ostrý duel po udělení stopky za červenou kartu ze zápasu proti Spartě v domácí lize těší a bylo ho tak plné hřiště. V další možnosti byl vidět ve 21. minutě, kdy střílel z první a zamířil nad. Jakkoli Malmö nepředvádělo nejpevnější obranu, i tak si přesto dokázali vytvořit nebezpečné šance. Jako třeba tu ve 30. minutě, kdy se po rozehrání rohového kopu dostal k dorážce Bolin, jenž nakonec trefil zadní tyč. Čtyři minuty na to už přišla na řadu kýžená změna skóre. Nepostaral se o to nikdo jiný než aktivní Vydra, který zužitkoval Memičův centr zprava tím, že hlavičkoval o zem a tím tak gólmana Olsena překonal, 1:0 pro Plzeň.

Od 38. minuty bylo s Malmö ještě hůř, jelikož Johnsen tehdy prošlápl Dwehovu nohu takovým způsobem, že dostal druhou žlutou a tedy červenou kartu. Nabídnutou přesilovku využili domácí ještě před odchodem do kabin. Ve 44. minutě se opět Vydra dostal k zakončení, tentokrát ke střele z hranice šestnáctky poté, co k němu přistál přízemní centr Valenty. Vydrovu ránu sice gólman Olsen zneškodnil, ovšem od něj se míč odrazil k Durosinmimu a ten se zblízka trefil, 2:0.

Osm minut po návratu na hřiště už domácí vedli 3:0, když měl v této gólové akci opět Vydra, který opět hlavičkoval, avšak nyní ji gólman Olsen vyrazil tak nešťastně, že Spáčil z ostrého úhlu dokázal skórovat. Ani Plzeň nakonec nedohrála v plném počtu hráčů, neboť v 58. minutě šel totiž předčasně do sprch Doski poté, co ostře dohrál svého protihráče a poté, co tento zákrok a následné vyloučení ještě posvětil videorozhodčí. Za chvíli mohla přijít pro Západočechy další rána v podobě snížení, naštěstí ale Bolinovo zakončení gólman Jedlička na zadní tyč vychytal.

Blízko k inkasování byl Jedlička ještě v 86. minutě, kdy za jeho zády mohl srazit balon jeho spoluhráč Jemelka. Ten následně měl podle sudího zahrát v šestnáctce rukou a tak hosté chystali zahrát penaltu, jenže k té nedošlo, protože opět zasáhl videorozhodčí, který viděl, že míč se Jemelkovi otřel o záda. V posledních minutách pak přišli hosté ještě o jednoho hráče, když byl vyloučen za úder loktem Gudjohnsen a tím tak definitivně stvrdil to, že se Malmö tento duel nevydařil.

Do Konferenční ligy Sparta vstoupila úspěšně

Až se začátkem října se Sparta dočkala svého úvodního zápasu v hlavní fázi Konferenční ligy, v němž se střetla s irským Shamrockem Rovers. Zatímco pro tento zápas nemohli sparťani počítat se zraněným Preciadem, s Haraslínem už počítat mohla, přestože ze začátku byl mezi náhradníky. Už od úvodu zápasu si chtěla jít Sparta za úspěšným vstupem do soutěže proto už od úvodních minut uzavřela ostrovního soupeře na jeho polovině. Trvalo jim však než dokázali ohrozit branku McGintyho.

Ten neměl práci ani po dvou Mannsverkových střelách zpoza šestnáctky, kterými branku irského soupeře přestřelil, stejně tak mezi tři tyče nemířila ani tečovaná střela Kuchty, který se k ní dostal z otočky. Kýženého úspěchu se Pražané dočkali až po 33 minutách hry, kdy Rrahmani využil zaváhání Lopese ve vlastním vápně a od sparťanského útočníka se míč dostal před branku, kde byl Sadílek a ten už skóre otevřel navzdory bránícímu Healymu, 1:0 pro Spartu.

Do kabin odešli Pražané s dvougólovým náskokem, protože poté, co po rohovém kopu gólman McGinty hlavičku Ševínského vyrazil do prostoru před sebe, kde se ocitl Suchomel a ten už se zblízka nemýlil, 2:0.

Shamrocku se nevydařil jak závěr první půle, tak ani začátek té druhé, jelikož už v 50. minutě navýšili domácí na 3:0 poté, co nejprve rozehráli na krátko rohový kop Sadílek s Birmančevičem, aby pak byl následně poslán centr na Sörensena, který McGintyho překonal. Za chvíli se pokoušel o čtvrtou přesnou trefu sparťanů Birmančevič zakončením z úhlu. Od 68. minuty pak pomáhal Spartě na cestě za vítězstvím po delší době i Haraslín.

V 82. minutě se sice podařilo hostům snížit trefou z otočky v podání Mandroiua, krátce před startem nastavení se přeci jenom nakonec radovali z gólu ještě sparťané. To se Kuchta ocitl v brejku, který vyřešil přihrávkou na navrátilce Haraslína a sparťanský miláček tak svůj návrat ozdobil závěrečným gólem zápasu do prázdné branky na 4:1.

Olomouc prohrála na Fiorentině se vztyčenou hlavou

Svou nepochybně větší kvalitu Fiorentina začala předvádět Olomouci už v 9. minutě, kdy odstartoval její nápor Čechům starý známý Edin Džeko svou hlavičkou z malého vápna, se kterou si poradil v pohodě gólman Koutný. Pokračovalo se pak šňůrou domácích rohů, který Olomouc dokázala přežít bez úhony a naopak ona sama se snažila soupeře zaskočit brejků. Jeden takový v 19. minutě donutila brankáře De Geu k zákroku proti technickému zakončení Tkáče.

Postupem času sáhli olomoučtí fotbalisté k taktice vysokého bloku a napadání a jakkoli právě tato taktika znepříjemňovala Firontině život, byl to stejně italský soupeř, který otevřel skóre. Stalo se tak po chybě ve středu hřiště přišel na řadu dlouhý balón od Ndoury, který se snesl až k Piccolimu nacházejícího se mezi dvěma obránci a překonal vyběhnuvšího gólmana Koutného, 1:0 pro Fiorentinu. 

Za pět minut už to vypadalo, že domácí odskočí na dvě branky. Dodo se sice trefil poté, co do branky doklepl předešlou Ranieriho střelu, jež se nakonec odrazila od břevna, ovšem Olomouc si mohla následně oddechnout, když tento gól neuznal sudí kvůli těsnému ofsajdu. Záhy ani Ndoura se svou střelou proti Koutnému neuspěl. Přestože se hostům dařilo dostávat se do příležitostí, museli i tak stále častěji hlídat zadní vrátka, kde zlobil nejvíce Piccoli. Ten byl blízko ke skórování i v závěru poločasu, ale byl skluzem v rámci pravidel zastaven Syllou.

Podobný obraz hry pokračoval i po obrátce, pokračoval souboj organizované domácí obrany a sympatické aktivity hostů. De Gea se dostal do práce po střelách Kostadinova a Berana, na duruhé straně opět několikrát pozlobil Piccoli, tak jako třeba v 59. minutě, kdy si tentokrát na Koutného nepřišel.

Fanouškům Fiorentiny nebylo zrovna při chuti, že Olomouc získával silnější půdu pod nohama, nicméně Fiorentině se dařilo držet hosty v uctivé vzdálenosti od gólmana De Gey. Olomoouc se s tím, jak se blížil závěr zápasu snažila o vyrovnání, poslední slovo měl ale v páté minutě nastavení Ndoura a ten tak ustanovil skóre na konečných 2:0. 

Konečné výsledky zápasů evropských fotbalových pohárů (2.10.2025):

Evropská liga:

Viktoria Plzeň – Malmö FF 3:0 (2:0)
Branky: 34. Vydra, 44. Durosinmi, 53. Spáčil. Rozhodčí: Jorgji – Rexha, Cokaj (všichni Alb.) – Pairetto (video, It.). ŽK: Dweh, Jemelka – Christiansen, Johnsen, Rösler. ČK: 58. Doski – 38. Johnsen, 90.+6 Gudjohnsen. Diváci: 10 811

Plzeň: Jedlička – Dweh, Jemelka, Spáčil – Memič (80. Havel), Červ, Valenta (64. Zeljkovič), Doski – Višinský (64. Souaré) – Vydra (77. Adu), Durosinmi (64. Ladra). Trenér: Bakoš

Malmö: Olsen – Stryger Larsen, Jansson (16. Djurič), Rösler, Busanello – Skogmar (77. Soumah), Rosengren (77. Busuladžič), Johnsen, Bolin – Christiansen (27. Gudjohnsen) – Ekong (46. Berg). Trenér: Mravac

Konferenční liga:

Sparta Praha – Shamrock Rovers 4:1 (2:0)
Branky: 33. Sadílek, 44. Suchomel, 50. Sörensen, 90. Haraslín – 82. Mandroiu. Rozhodčí: Karaoglan – Sesigüzel, Tugral – Özütoprak (video, všichni Tur.). ŽK: Mannsverk, Rrahmani, Ševínský – Gaffney, Grant, Cleary, Burke. Diváci: 17 104

Sparta: Vindahl – Ševínský, Sörensen (59. Uchenna), Zelený – Kadeřábek (76. Vydra), Mannsverk (76. Eneme), Sadílek, Suchomel – Rrahmani (59. Kuol), Birmančevič (68. Haraslín) – Kuchta. Trenér: Priske

Shamrock: McGinty – Cleary, Lopes, O'Sullivan – Grant, Nugent (60. Watts), Healy (77. Malley), McEneff (60. Burke), Honohan – McGovern (60. Mandroiu), Gaffney (61. Noonan). Trenér: Bradley

ACF Fiorentina – Sigma Olomouc 2:0 (1:0)
Branky: 27. Piccoli, 90.+5 Ndour. Rozhodčí: Badstübner – Günsch, Hüwe – Brand (video, všichni Něm.). ŽK: Fagioli, Ndour – Kostadinov

Fiorentina: De Gea – Pongračič (85. Comuzzo), Marí, Ranieri – Dodo (72. Fortini), Ndour, Mandragora (59. Fazzini), Fagioli, Gosens (59. Parisi) – Džeko (72. Gudmundsson), Piccoli. Trenér: Pioli.

Olomouc: Koutný – Slavíček, Sylla, Král, Sláma – Beran, Kostadinov (72. Breite) – Ghali, Tkáč (46. Langer), Dolžnikov (63. Michez, 77. Šíp) – Mikulenka (63. Tijani). Trenér: Janotka

Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3

