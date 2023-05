Ronaldovi už se prý v Saúdské Arábii nelíbí a nejraději by se vrátil do Realu

Přestože jarní část sezóny ještě není u konce, už nyní se začíná spekulovat, koho všeho se budou týkat letní přesuny. A podle médií se „škatulata, hýbejte se“ budou tentokrát týkat i těch největších fotbalových hvězd. Podle zákulisních informací by mohl měnit v létě dres třeba Argentinec Lionel Messi, který má mít prý namířeno z Paris Saint Germain zpátky do Barcelony, v případě nového vlastníka Manchesteru United bude pak mít tento anglický klub zájem o služby Brazilce Neymara a nové angažmá by mohl mít po letním přestupovém období právě již zmiňovaný Cristiano Ronaldo.

A to navzdory tomu, že Portugalec má se svým současným saúdskoarabským zaměstnavatelem podepsaný kontrakt na 175 milionů liber až do roku 2025. Ronaldo by prý ale rád skutečně odešel pryč z Arábie a podle španělského deníku El Nacional je již pro něj v Realu Madrid připravena nabídka tzv. nehrajícího velvyslance klubu. „Florentino Pérez zaručil, že (Ronaldo) bude mít na Santiago Bernabeu dost práce. Ale samozřejmě už ne v roli hráče, protože se domnívá, že tuhle kapitolu považuje za uzavřenou," dočtou se fanoušci ve španělských denících.

Ronaldo pak není rozhodně sám, kdo by rád z Arábie do Evropy. Velikou roli v jeho případném konci v Al-Nassru může sehrát jeho partnerka Georgina Rodriguezová. I ona by nejraději do Madridu.

Připomeňme, že Ronaldo během svého působení v Realu Madrid nastoupil do 438 zápasů, ve kterých zaznamenal celkem 451 branek. Nejenže s královským klubem vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, ale také třikrát MS klubů a Superpohár UEFA, stejně tak jako dvakrát španělskou ligu a španělský Superpohár a jednou španělský pohár Copa del Rey.

Držitel pěti Zlatých míčů pak ve svém současném arabském působišti zaznamenal dosud pouhých dvanáct branek, přičemž klub Al-Nassr již nefiguruje v saúdskoarabském poháru a v lize se aktuálně pohybuje na druhém místě se tříbodovou ztrátou. Protože vedoucí celek ligy má ještě zápas k dobru, Ronaldo tak podle všeho svou sbírku trofejí nerozšíří o tu exotickou ze Saúdské Arábie. Poslední dobou se navíc ze strany arabského obecenstva snáší na Ronalda kritika a kromě toho ho provokují pokřikem jména Lionela Messiho.