Sparta si z Anglie po půl roce odváží opět debakl. Na Manchesteru City tentokrát prohrála 0:5

Trenérský štáb pražské Sparty v čele s Larsem Friisem určitě nabádal své svěřence, aby zvládli s tak těžkým soupeřem začátek zápasu a co nejdéle tak držet bezbrankový stav, jenže toto nabádání přišlo vniveč už po dvou a půl minutách hry, když se z první manchesterské střely na sparťanskou branku trefil Foden, jemuž se podařilo proklouznout prostředkem obrany přes Laciho a Kairinena. Gólmanovi Vindahlovi pak nezbývalo než jen kroutit hlavou, 1:0 pro Citizens.

Ti oproti svému poslednímu ligovému zápasu s Wolverhamptonem provedli hned pět změn v sestavě, ovšem jejich hlavní hvězdu Erlinga Haalanda ani tentokrát sedět nenechali. V první půli však tolik nebyl příliš vidět vzhledem k tomu, že šlo o věčné obehrávání zatažené jedenáctky hráčů Sparty na své polovině v házenkářském stylu. Přesto se i on nakonec zapsal do paměti diváků v první půli, kdy nejprve hlavičkoval nebezpečně k tyči, což dokázal bravurním zákrokem vytáhnout gólman Vindahl a pak po jeho další hlavičce, kterou dokázal odehrát do bezpečí stoper Vitík a to na tolik dobře, že z toho vzniknul protiútok, na jehož konci rychlík Birmančevič, jehož přízemní křižná střelu na vzdálenější tyč dokázal na roh vytáhnout gólman Ortega. Byla to jedna z mála nadějných sparťanských příležitostí. Před tím se při podobném protiútoku Birmančevič snažil překvapit trochu vysunutého gólmana Ortegu lobem, který se ale příliš nevydařil a branku tak přestřelil.

Na druhé straně převáděl důležité výtečné výkony brankář Vindal, který se ve 36. minutě pro změnu vytáhl proti Fodenově střele zpoza vápna. Aktivní Foden do konce této části hry zahrozil ještě jednou, ale z podobného místa, odkud vstřelil první gól, tentokrát minul.

Začátek druhé pětačtyřicetiminutovky byl tak trochu pro Spart deja vu. I nyní totiž hrozilo, že stejně jako v úvodu zápasu, tak i nyní v úvodu druhé půle parta inkasuje. Tentokrát ale gól dorážejícího Akého neplatil kvůli ruce. Poté došlo opět k přímému souboji Haalanda s Vindahlem, přičemž i tentokrát jako úspěšný z tohoto souboje vzešel sparťanský brankář. To už se ale nedá říct o situaci z 58. minuty, kdy centrovaný balon zprava Haaland zakončoval jako Ibrahimovič ve svých nejlepších letech, neskutečně akrobaticky ve vzduchu patičkou. Proti tomu už Vindahl skutečně nemohl nic dělat, 2:0.

"Do té doby jsme ho docela dobře bránili, za to musím kluky pochválit. Co k jeho zakončení říct? Už před utkáním jsem ho chválil. Je to prvotřídní hráč, který se těžko brání," uvedl ke hře Sparty proti Haalandovi kouč Lars Friis.

Z toho, co předvedl Haaland za trefu, byli paf i jeho spoluhráči, třeba Nunes. "Byl to úžasný gól, vyrazil mi dech. Když dal podobný gól Dortmundu, sledoval jsem ho v televizi. Vidět to naživo bylo skvělé," pěl ódy na spoluhráče.

Tím začala nejčernější a rozhodující pasáž zápasu. O šest minut později tu byli povzbuzení domácí s dalším centrem, o který se tentokrát postaral Nunes, jehož adresátem stal Stones, jenž tak zařídil už tříbrankové vedení Citizens. Chtělo by se říct, že by takový stav jednoho otrávil, rozhodně však ne 1700 sparťanských příznivců, kteří nadále pokračovali ve fandění a chvílemi byli slyšet více než fanoušci domácích.

Jenže přestože sami žádali v zápase po svých miláčcích, aby dali Manchesteru City „bůra“, sparťanští příznivci byli svědky toho, že právě Sparta inkasovala pět branek. Stalo se tak poté, co v závěru zápasu možná už trochu zbytečně fauloval za žlutou kartu v šestnáctce Preciado unikajícího Nunese a právě on pak nařízenou penaltu s přehledem proměnil. Jakkoliv tak především první půle dávala letenským naději, druhá půle tak opět naplno odhalila propastný rozdíl mezi oběma fotbalovými světy.

Právě se slušným výkonem v úvodní části zápasu byl spokojen i kouč Friis. "Po prvním gólu se mi honilo hlavou hodně věcí. Jsem celkem spokojený s první půlí, jak jsme si s ní poradili. Měli jsme v ní pološance, které jsme si přáli. Věděli jsme, že bude těžké si z otevřené hry něco vytvořit. Po úvodní brance to bylo slušné, po druhé už panoval obrovský rozdíl. Nemůžu kluky vinit, hráli jsme proti nejlepšímu týmu a hráčům na světě," byl si vědom dánský stratég.

Podle kapitána Sparty Filipa Panáka rozhodl o osudu utkání už první gól domácích ze třetí minuty. "Bohužel jsme dostali strašně rychlý gól. Věděli jsme, že zápas bude probíhat tak, jak probíhal, že nás budou mačkat a že budeme zavřeni na své polovině. Doufali jsme, že co nejdéle udržíme bezbrankovou remízu a něco přežijeme. Bohužel jsme hned z první střely dostali gól, což bylo pro nás daleko těžší, protože jsme věděli, že hned druhý gól to může rozhodnout," nechal se slyšet sparťanský lídr.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy mistrů (23.10.2024):

Manchester City – Sparta Praha 5:0 (1:0)

Branky: 58. a 68. Haaland, 3. Foden, 64. Stones, 88. Nunes z pen. Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni – di Paolo (video, všichni It.). ŽK: Stones – Preciado

Manchester: Ortega – Lewis, Stones (74. Dias), Akanji, Aké (74. Gvardiol) – Gündogan (69. Kovačič), Silva (69. McAtee), Nunes – Savinho, Foden – Haaland (81. O'Reilly). Trenér: Guardiola

Sparta: Vindahl – Vitík, Panák, Sörensen – Preciado, Kairinen (88. Solbakken), Laci, Ryneš (88. Wiesner) – Birmančevič (74. Daněk), Haraslín (46. Krasniqi) – Olatunji (60. Rrahmani). Trenér: Friis