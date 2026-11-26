Jakkoli vedení Sparty hovořilo o tom, že už v den odvolání trenéra Briana Priskeho přijde se jménem jeho nástupce, jednání se očividně zadrhla, takže do čtvrtečního zápasu Evropské ligy s Alkmaarem půjde s dočasnými trenéry na své lavičce, tedy s Lukášem Blážou z třetiligového Loko Praha a Miroslavem Droppou, který jinak působí ve sparťanské devatenáctce. Mezitím na Letné pokračuje rozsáhlá čistka a po Brianu Priskem a Tomáši Rosickém skončil také po neutěšených výkonech a výsledcích trenér sparťanského B-týmu Luboš Loučka.
Už už to vypadalo, že do Sparty na uvolněný post po odvolaném dánském stratégovi míří slovenský stratég Adrián Guľa, jenž v těchto dnech skončil v FC Riga. Pak se spekulovalo o možném angažování bývalého trenéra Karviné a Plzně Martina Hyského, jeho zástupce však i tuto variantu ale zavrhl.
A tak se na Spartě hledá nový trenér dál. Znamená to tedy, že pro čtvrteční pohárový duel s Alkmaarem byl ustanoven dočasným trenérem letenského A-týmu Lukáš Bláža, jenž dosud trénoval partnerský třetiligový Loko Praha. Pomáhat mu přitom bude ještě další nikterak známé jméno Miroslav Droppa, jenž pro změnu dosud trénoval sparťanské hráče do 19 let.
„Samozřejmě příležitost přišla zčistajasna, naprosto si jí vážím. Všichni mi říkají, ať si to užívám. Není úplně lehké si to užívat. Jsem za to strašně rád a budu dělat maximum,“ nechal se slyšet Bláže na středeční tiskové konferenci před čtvrtečním zápasem Evropské ligy. Prozradil také, jak proběhlo jeho jmenování coby dočasného kouče Sparty ze strany nového sportovního ředitele Tomáše Sivoka. Ten k Blážovi přišel poté, co bylo jasné, že nového trenéra Sparta mít jen tak nebude. „První reakce byla překvapivá. V pondělí mi volal Tomáš Sivok, že chce, abych vedl úterní trénink a případně další dny jako dočasný trenér,“ řekl Bláža a pokračoval: „První reakcí byl lehký šok, ale samozřejmě jsem neváhal jedinou vteřinu. Je to šance, která se nemusí v životě opakovat, a i kdyby to mělo být na jeden zápas, je to pro mě obrovská šance ukázat se trenérsky.“
Dalším asistentem tohoto bývalého asistenta a trenéra sparťanského B-týmu budou vedle Droppy také Jan Blažíček specializující se na standardní situace. Není však jasné, zda tento dočasný realizační tým zůstane i po čtvrtku a tedy, že bude připravovat mužstvo i na nedělní ligový duel se Zlínem. „Co bude dál, tím se nezabývám. Teď dělám maximum pro to, abych tým dobře připravil na zítřejší zápas. Co se bude dít potom, momentálně neřeším,“ řekl Bláža směrem ke své budoucnosti.
Nyní se tedy soustředí čtvrteční duel s Alkmaarem. „Jdeme bojovat za tohle logo a jdeme vyhrát. Snažím se tým se svým realizákem připravit co nejlíp. Víme o našich silných stránkách, soupeřových slabých stránkách. Snažím se na tom pracovat, dnes jsme měli dobrý trénink. Věřím, že se spousta těch věcí zítra v zápase objeví,“ řekl Bláža.
Změny v klubu pokračují. Skončil i trenér sparťanské rezervy Loučka
Nejen sparťanský A-tým je nyní bez hlavního trenéra. Během týdne přišel klub na svém účtu na sociální síti X s informací, že v klubu také končí trenér B-týmu Luboš Loučka. I rezervní tým totiž dlouhou dobu trápí špatné výkony a výsledky. „Luboš Loučka končí na pozici trenéra B-týmu. Do posledního utkání před zimní pauzou povede rezervu Michal Zach s asistenty Janem Blažíčkem a Liborem Kozákem,“ stojí konkrétně v prohlášení.
Připomeňme, že Loučka působil v klubu od roku 2018. Nejprve byl trenérem mládeže, pak se dostal do rezervy a nakouknul i do realizačního týmu A-týmu. V březnu roku 2020 byl asistentem v prvním týmu Sparty a to v době, kdy letenské vedl Václav Kotal. Chvíli pak dělal nejbližšího pobočníka i Brianu Priskemu. Dočasným trenérem A-týmu pak byl Loučka v květnu roku 2025 poté, co byl odvolán Lars Friis.
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Zdroj: Libor Novák