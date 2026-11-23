Z posledních deseti soutěžních zápasů vyhrála fotbalová Sparta jen dva a bylo tak jen otázkou času, kdy se vedení letenského klubu začne zabývat budoucností dánského trenéra Briana Priskeho. Od vedení dostal ještě šanci zlepšit výsledky a tak i po říjnovém reprezentačním srazu zůstal na lavičce. Krátce po listopadovém reprezentačním srazu už si ale balí kufry. Zlepšení výsledků ani výkonů nepřišlo, přičemž poslední kapkou byla nedělní ligová domácí prohra s Libercem 1:3. Po zápase nemohl už Priske ani říkat, že výkon byl částečně dobrý. Pondělní mimořádné zasedání sparťanského představenstva pak také sáhlo k odvolání už delší dobu veřejností kritizovaného sportovního ředitele Tomáše Rosického.
Pro Priskeho se jednalo o druhé působení ve Spartě, to první totiž skončil v listopadu 2024, kdy převzal nizozemský Feyenoord. V červenci roku 2025 se ale zase vrátil jako někdo, kdo dokázal Spartu po letech strádání zase dotáhnout na vrchol. Vždyť v letech 2023 a 2024 vyhrál ligový titul, navíc tak dopomohl letenským k jejich účasti v Lize mistrů, kde se na podzim roku 2024 představili po dlouhých 19 letech. I když, pravda, do Ligy mistr je už dotáhl coby hlavní trenér Lars Friis.
Čekalo se tak, že Priske s touto aurou na své předchozí sparťanské angažmá naváže. Na ligový titul v loňské sezóně 2025/26 však nedosáhl a aktuální sezóně, ta se mu od začátku nedařila vůbec. Nyní je v ligové tabulce Sparta až čtvrtá a ztrácí tak na vedoucí Slavii až 13 bodů s tím, že před ní je ještě Liberec a Mladá Boleslav. Hned v úvodu sezóny se nedostala do hlavní fáze Ligy mistrů, což byl jeden z jejích hlavních cílů, když hned ve 3. předkole nestačila na Lyon a během podzimu vypadla i z domácího poháru.
„Brian dostal po říjnové reprezentační pauze od vedení klubu šanci na zlepšení výsledků a herního projevu. K dlouhodobé výsledkové krizi se v utkání proti Liberci přidal i neuspokojivý herní projev, a proto jsme se rozhodli hlavního trenéra odvolat. Brianovi děkuji za odvedenou práci a přeji mu hodně úspěchů v dalším působení,“ uvedl k razantnímu kroku, ke kterému se v pondělí sparťanské vedení rozhodlo, místopředseda klubového představenstva František Čupr.
Nejedná se o jedinou změnu, ke které klubové vedení sáhlo. Po osmi letech ve funkci sportovního ředitele totiž končí i Tomáš Rosický. „Děkujeme Tomáši Rosickému, že za téměř osm let v této funkci odvedl obrovský kus práce, korunovaný dvěma mistrovskými tituly, doublem, postupem do Ligy mistrů a pravidelnou účastí v evropských soutěžích. Společně jsme se shodli, že je potřeba tuto kapitolu uzavřít a posunout se dál,“ řekl k tomu Čupr konkrétně. Prozradil však, že Rosický coby sparťanská legenda se bude v klubu pohybovat i nadále. „Současně vidíme, že by byla chyba přijít o Tomášovy zkušenosti. Proto se s ním v následujících týdnech budeme bavit o případné další spolupráci s klubem,“ pokračoval.
Právě osoba Tomáše Rosického byla sparťanskými fanoušky dlouhodobě kritizována za přestupovou politiku a především v úvodu aktuální sezóny 2026/27 přicházely do klubu posily příliš pozdě, dávno po začátku sezóny a chvíli tak trvalo, než se nové tváře v kádru sehrály. Stejně tak to před sezónou dlouhou dobu vypadalo, že bude více odcházejících než přicházejících hráčů, přičemž odcházely opory předešlých sezón.
Zatímco jméno nového kouče ještě není jasné, pozice sportovního ředitele již je obsazena. Nově se jím stal dosavadní manažer A-týmu Tomáš Sivok, jenž v klubu působí od roku 2022. Nebude to pro něj znamenat nic nového, neboť za Rosického na této pozici zaskakoval v době jeho zdravotní indispozice. „Vážím si této šance a jsem i díky loňské zkušenosti připravený se této pozice ujmout,“ uvedl ke svému kariérnímu vzestupu v klubu Sivok a pokračoval: „Mým prioritním úkolem je v nejbližších hodinách představit nového trenéra. Chci pokračovat v přípravě na nadcházející přestupové období a o tom, kdo z hráčů v kádru zůstane i po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbylých zápasech podzimu.“
Rosický ve sparťanském vedení končí i kvůli jeho výrokům z poslední dní a týdnů, kdy moc nepřesvědčil fanoušky o tom, jak klub bere vážně výkonnostní propad a do poslední chvíle hájil Briana Priskeho. „Trenéra momentálně měnit nebudeme. Absolutně rozumím frustraci a nespokojenosti fanoušků, Sparta je o vítězstvích a ta vám teď nejsme schopni doručit. Jenže takhle zásadní rozhodnutí nemůžete dělat pod tlakem emocí. Musíte se snažit zachovat co nejchladnější hlavu a postupovat systematicky. I pro nás je to v téhle situaci těžké, protože emoce cloumají s námi se všemi, s každým sparťanem,“ říkal například při nedávném setkání s fanoušky v Žatci.
Priskeho konec jako konec zahraniční cesty?
Vzhledem k nastolení přestupové politiky v posledních letech, kdy se spíše Sparta poohlíží po zahraničních fotbalistech, se Pražané i v otázce trenéra v poslední době koukali do zahraničí. Vedle Dána Briana Priskeho vedl Spartu v nedávné minulosti i již zmiňovaný Švéd Lars Friis a vůbec realizační tým se skládal mimo jiné i z cizinců. Například asistenty Priskeho byli Diarmuid O’Carroll a Lukas Babalola, kteří také nyní odcházejí.
Protože už ve čtvrtek hraje Sparta v rámci ligové fáze Evropské ligy další zápas, konkrétně doma s Alkmaarem, chce mít jasno trenérovi a novém trenérském štábu, co nejdříve. A tudíž tak nejspíš do Sparty přijde český trenér. A nebo také slovenský jako například Adrián Gul´a, jenž nyní skončil v FC Riga. A jenž je také podle zákulisních informací největším favoritem.
Jinak ale připadají v úvahu i Tomáš Janotka či Pavel Hapal, kteří jsou aktuálně bez angažmá, stejně jako Martin Hyský. V médiích se spekulovalo i o příchodu dvojice Jozef Chovanec-Horst Siegel a bez angažmá je i další sparťanská trenérská legenda František Straka.
Malou šanci na to, stát se novým sparťanským trenérem mají trenéři, kteří jsou zavázani jinde jako třeba mladoboleslavský Aleš Maier, jablonecký Luboš Kozel či brněnský Martin Svědík.
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