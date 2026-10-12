Veletoče kolem Ronalda. Vypadalo to na konec v reprezentaci, nakonec hodlá pokračovat

Rekordně dlouhá reprezentační přestávka je za námi a v některých případech by se chtělo říct, že „konečně“. Třeba portugalská hvězda Cristiano Ronaldo je určitě ráda, že přijde na jiné myšlenky, než na to, jak to bude s jeho budoucností v portugalském národním týmu. Ronaldo totiž po údajných neshodách s trenérem Jorgem Jesusem během nedávného srazu reprezentaci opustil. Nelíbilo se mu konkrétně, že ho kouč nenasadil do zápasu v Norsku. Proto následně sraz opustil a vypadalo to, že si zavřel dveře do národního týmu. Sám Ronaldo ale nakonec uvedl, že je připraven přijmout trest za své jednání.
„Po tiskové konferenci trenéra a následném rozhovoru s předsedou svazu jsem se rozhodl opustit reprezentační sraz. Až přijde čas, řeknu všem Portugalcům pravdu o důvodech, které mě k tomu vedly,“ napsal ve svém prvním komentáři k této situaci Ronaldo.
Hvězdný Portugalec si sice zahrál v úvodním zápase proti Walesu, který Portugalci vyhráli 1:0. V dalším zápase v Norsku (2:1 pro Portugalsko) už nenastoupil. Přestože ho měl kouč Jesus nechat rozehřát, celý duel nakonec strávil na lavičce. Jakékoli spory mezi trenérem Jesusem a Ronaldem tehdy samotný kouč odmítl: „Vypadá to, jako by mezi námi byl problém, ale žádný není. Já jsem trenér, já rozhoduji a každý to ví,“ nechal se slyšet konkrétně Jesus a k tomu, že ho nenasadil do zápasu s Norskem i přesto, že ho nechal proběhnout. „To by naštvalo každého hráče.“
Portugalský stratég také následně uvedl, že i po odjezdu historicky nejlepšího kanonýra portugalské reprezentace se 146 góly na jeho kontě stojí zbytek kádru za trenérem. „Není důvod, proč by za mnou hráči nestáli. Národní tým drží při sobě, věci, k nimž občas dochází, mužstvo nerozbijí,“ řekl Jesus, jenž se pak už nechtěl k tématu kolem Ronalda vyjadřovat.
Ronaldo nakonec návrat do reprezentace nevyloučil
Později se samotný Ronaldo vrátil k inkriminovanému okamžiku, kdy nebyl nakonec vpuštěn na hřiště během zápasu v Norsku. Prozradil totiž, že mu mělo být trenérem slíbeno, že do tohoto utkání nastoupí alespoň na 30 minut. „Jak to dopadlo, všichni viděli. O přestávce jsem se rozcvičil, sledoval, jak čas ubíhá, a na hřiště jsem poslán nebyl. Trenér porušil slovo, které mi dal,“ uvedl Ronaldo s odstupem.
Ronaldo se měl poté s Jesusem dohodnout na vysvětlení celé situace, přičemž měl být dokonce připraven až osmistránkový dokument. V něm měl mimo jiné uvést, že neměl Ronaldo po trenérovi požadovat čas, který proti Norsku odehraje. Zároveň však označil nenasazení do tohoto zápasu ze strany trenéra Jesusovou chybou.
Jakkoli měly obě strany sporu dospět k dohodě, stále pokračují rozpory ve vyjádřeních. Tak například, když Ronaldo nechtěl po trenérovi omluvu, Jesusovy veřejné výroky ale mluvily o něčem jiném. „To bylo podruhé, co porušil slovo, které mi dal. Rozhodl jsem se opustit sraz a nečekat na další nesplněné sliby,“ řekl k tomu Ronaldo.
Ten se také omluvil za to, že po utkání v Norsku nešel pozdravit portugalské fanoušky. Je si sám vědom, že jako kapitán národního týmu se tak dopustil jednoho z nejhorších prohřešků. „Důsledky mých činů musí posoudit a potrestat Portugalská fotbalová federace,“ ví Ronaldo.
Na závěr svého prohlášení k jeho situaci v národním týmu dal naději portugalským fanouškům, že bude rád oblékat reprezentační dres i nadále a že chce tak přidat další starty k jeho dosavadním 234 zápasům. „Pokud budu fyzicky fit, hrát za svůj klub a snad střílet góly, budu po vypršení případného trestu k dispozici, tak jako jsem dosud vždy byl, hrát a vítězit v dresu našeho národního týmu,“ uzavřel Ronaldo, hráč saúdskoarabského al-Nassru.
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