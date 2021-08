Loď Starliner se po odkladech startu do vesmíru vrátí do továrny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kosmická loď CST-100 Starliner se po několika odkladech startu do vesmíru vrátí do továrny. Na oznámení firmy Boeing dnes upozornila agentura DPA. Technici loď odmontují z nosné rakety. Převoz do továrny má umožnit lepší prošetření a nápravu technických potížích lodi.