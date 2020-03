COVID-19: Vědci a odborníci sdílejí poznatky o koronaviru

Pohled na pandemii viru COVID-19, která zasáhla celý svět, přinese hodinový speciál Pandemie: COVID-19 v neděli 5. dubna ve 20 hodin na kanálu Discovery Channel.

Jak již mnozí ve zprávách slyšeli, má se za to, že se COVID-19 přenesl ze zvířat na lidi na trhu v čínském Wu-chanu. Ale jak se to stane? Odborníci nám osvětlí způsob jeho léčby i přenosu, jenž zpočátku zaskočil lékaře a vědce, kteří se poprvé setkali s prvními pacienty s tímto onemocněním. Ve speciálu se také podíváme na to, jak se během týdnů COVID-19 rozšířil po celé Číně i za její hranice a znepokojil odborníky ve zdravotnictví i vědce.

Pandemie: COVID-19 zavede diváky do boje, který má zabránit šíření pandemie, přinese poslední novinky o tom, jak vláda koordinuje testování a léčbu pacientů, a ukáže, jak předcházet dalšímu šíření. Odborníci odhalí, proč je COVID-19 jedinečný, proč na něj byl svět tak nepřipravený a co bylo možné udělat jinak, aby se jeho šíření zabránilo.

Speciál zároveň vystopuje počátek rozšíření ve Spojených státech až k prvnímu pacientovi, bude sledovat rychlé rozšíření v Seattlu a zkoumat dramatický a neočekávaný přenos v celé zemi. Diváci si vyslechnou přední lékařské odborníky v první linii i akademiky, státní představitele a pacienty s bezprostředními zkušenostmi.

I přes karanténu v mnoha zemích, jako jsou Čína, Korea nebo Itálie, došlo během několika týdnů k rozšíření viru ve světě, kdy například v Itálii denně stovky lidí umírají, přestože se země uzavřela. Jsou Spojené státy připravené čelit této globální pandemii, která nemá v moderní historii obdobu? Každý den dojde k nějakému dramatickému zvratu, zatímco počet nakažených a nahlášených případů úmrtí ve Spojených státech postupuje po rostoucí trajektorii. PANDEMIE: COVID-19 se zaměří na dopady drastických opatření přijímaných v Americe, kdy se zavírají instituce, školy a podniky, aby se zabránilo přenosu. Tento aktuální speciál přinese podrobnější informace od těch, kteří stojí v čele boje, aby nalezli odpovědi a možný lék.

Pořad PANDEMIE: COVID-19 vyrobila pro Science Channel produkční společnost ITN.