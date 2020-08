Vědci vymysleli koncept solárního panelu, který ukládá energii i v noci

Ukládání slunečné energie během dne je velmi nákladná záležitost, proto se vědci zaměřili na proces „radiačního chlazení“. To znamená, že vědci vymysleli technologii, která umí zachytit zbytkové teplo Země, když se v noci ochlazuje. Jedná se o neviditelné infračervené světlo, které vyzařuje zpátky do vesmíru a vědci ze Stanfordské univerzity přišli na to, jak tyto infračervené paprsky využít k osvětlení našich měst.

Pomocí termodynamického modelu termoelektrického generátoru vypracovali vědci koncept, který by mohl vygenerovat 2,2 wattů na metr čtvereční. Panel k tomu nepotřebuje ani baterii nebo jiné zdroje energie. Podle serveru Science Alert se vědci již v minulosti pokusili vyrobit články, které by vyráběly elektřinu i v noci, ale tento konkrétní návrh ze Stanfordské univerzity umí vyrobit až 120krát více energie. Je tedy srovnatelný s tepelným strojem v Carnotově cyklu, což je tzv. ideální stroj v termodynamice.

Koncept kombinuje radiační chlazení s termoelektrickým generátorem, který je nejdražší součástkou celého systému, ale v novém konceptu je využíván pouze z 1 %. Vědci vypracovali počítačové simulace, které se zakládají na reálných parametrech, a tvrdí, že jejich „noční“ panel vytváří rovnováhu mezi zbytkovým teplem a termoelektrickou přeměnou.

„Pracujeme na vývoji nejen výkonné, ale také udržitelné energie, kterou si může dovolit každý, včetně lidí z rozvojových zemí,“ říká Lingling Fan, elektrotechnik a autor studie. Vědci také uvedli, že v budoucnu by mohlo být využíváno zbytkové teplo z automobilů. Ačkoliv je „noční panel“ stále pouze konceptem, mohlo by to pomoci k prozkoumávání jiných technologií, které nespoléhají na spalování fosilních paliv pro energetickou spotřebu lidstva.