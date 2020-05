Afrika už eviduje přes 100 tisíc případů covid-19 a 3100 obětí

Počty nově odhalených případů koronaviru v Africe se proti minulému týdnu příliš nelišily, uvedl ředitel Afrických středisek pro kontrolu a prevenci nemocí John Nkengasong. Vyjádřil naději, že současný trend vydrží a kontinent se nebude muset potýkat s exponenciálním nárůstem počtů nemocných. Ačkoliv brzké zavedení protikoronavirových uzávěr v 54 afrických státech pomohlo pandemii zpomalit, podle Nkengasonga to neznamená, že už Afrika byla ušetřena. Pozitivní zprávou však podle něj je, že nemocnice nejsou přetížené náporem pacientů s nemocí covid-19 a zdravotníci neshledali vysoký počet úmrtí v určitých komunitách.

Na celém africkém kontinentu je podle Nkengasonga nutné testovat na koronavirus asi desetinásobek lidí a optimálně alespoň jedno procento africké populace, což činí asi 13 milionů lidí. Dosud podstoupilo testy na koronavirus asi jen 1,3 až 1,4 milionu lidí. Přetrvávajícím problémem je přitom nedostatek testovacích sad a zdravotnických pomůcek.

Situace ve státech s oslabeným zdravotním systémem, které se vzpamatovávají z konfliktů, jako jsou například Somálsko či Jižní Súdán, nadále vzbuzuje obavy. V Tanzanii, jejíž prezident tvrdí, že koronavirus byl poražen modlitbami, vláda počty nakažených neaktualizovala už tři týdny, píše AP. Jihoafrická republika provádí vysoký počet testů a dosud hlásí nejvíce nakažených - přes 19.000.

Podle nejhoršího možného scénáře plynoucího z epidemiologických modelů by se v Africe nakazily více než tři miliony lidí, z nichž by přes 300.000 zemřelo, uvedl Nkengasong. Doplnil však, že "modely jsou jsou jen tak dobré jako předpoklady, které jsme do nich vložili".