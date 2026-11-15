Američané nechtějí přiznat, zda Zelenskému předložili nový mírový návrh

Američané nechtějí přiznat, jestli se zeptali Ukrajinců, zda by byli ochotní stáhnout své jednotky z Donbasu a tím ho efektivně přenechat Rusku výměnou za členství v NATO, jak tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z USA zaznívá, že jakoukoliv případnou dohodu musí schválit Rusové i Ukrajinci.
Washington zatím nabídku oficiálně nepotvrdil. Nejmenovaný představitel Spojených států amerických sdělil britské stanici BBC, že "se diskutuje o mnoha nápadech, ale s jakoukoliv konečnou dohodou musí souhlasit obě strany", tedy Ukrajina i Rusko.
Podle BBC je možné, že američtí diplomaté se snaží odhalit, kde jsou ukrajinské červené linie, co se týká okupovaného Donbasu. Zároveň není vyloučeno, že Zelenskyj se o nabídce veřejně zmínil, aby opětovně otevřel diskuzi, která se již zdála být ukončená.
Americký vyslanec Jared Kushner apeloval, že je třeba zachovat utajení během citlivého procesu diplomatických jednání. Dále konstatoval, že se informuje především o maximalistických požadavcích obou stran a silné politické rétorice. Podle jeho slov probíhají soukromé diskuze o nových nápadech na ukončení války.
Podle Zelenského se během posledních diplomatických rozhovorů vůbec poprvé stalo, že se zástupci Washingtonu zeptali na něco takového. Ze strany Ukrajiny by šlo o ústupek výměnou za zásadní bezpečnostní záruku, kterou by bylo členství v alianci.
"Pokud nám to americká strana potvrdí společně s dalšími kolegy z NATO, pak se zeptám na postoj naší společnosti: zda to akceptujeme, anebo nikoliv. Nemám právo to udělat na vlastní pěst. Je to ale nutné specifikovat, což se zatím nestalo. Všechno je to předmětem diskuzí," uvedl ukrajinský prezident.
Zelenskyj každopádně zdůraznil, že Kyjev za žádných podmínek neuzná okupovaná ukrajinská území za oficiální součást Ruské federace.
"Pokud bude takový návrh, tak já jako prezident vstoupím do otevřeného dialogu se společností a řeknu: 'Podívejte se, tady jsme, na tomhle se všichni partneři shodli a takhle to vidí do budoucna.' Neuznáme ale okupovaná území jako ruská," prohlásil prezident napadené země.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Žáková