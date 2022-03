Bílý dům: Pokud Rusko vystřelí na země NATO, odpovíme plnou silou

Obavy z možného zasažení států aliance dnes zvýšil mohutný ruský útok na vojenskou základnu v ukrajinském městě Javoriv, které se nachází jen zhruba dvacet kilometrů od polských hranic. Zahynulo při něm nejméně 35 lidí a dalších 134 utrpělo zranění.

Státy NATO se zatím odmítají přímo zapojit do války na Ukrajině, i třeba jen zřízením bezletové zóny nad zemí, kde před válkou žilo 44 milionů obyvatel. Bezletovou zónu opakovaně požaduje Kyjev. Zároveň členové aliance ale varovali, že pokud by se některý z nich stal terčem útoku, budou na něj reagovat všichni společně.

Sullivan dnes také uvedl, že Washington varoval Moskvu před možným užitím chemických zbraní. Pokud by Rusko nasadilo zbraně hromadného ničení, byla by to podle něj "další šokující hranice", kterou by prezident Vladimir Putin překročil.