Fauci chce karanténu pro Američany, kteří o Díkuvzdání cestovali. New York otevře základní školy

"Za dva, tři týdny můžeme být svědky nové vlny koronaviru, která se připojí k té nynější," řekl Fauci v rozhovoru se stanicí ABC.

V USA se od začátku epidemie koronavirus potvrdil u více než 13 milionů lidí a s covidem-19 tam zemřelo přes 266.000 pacientů.

Fauci apeloval na ty, kteří o svátku cestovali a ocitli se v prostředí, kde není jasné, zda tam byl někdo nakažený, aby zahájili karanténu a nechali se otestovat. Zabrání to podle něj "dalšímu šíření a růstu nových případů".

Fauci také řekl, že nehodlá nikoho strašit, ale vzhledem k nadcházejícímu chladnému počasí se dá očekávat nový růst případů před Vánocemi a oslavami Nového roku.

Newyorský starosta Bill de Blasio dnes oznámil, že 7. prosince se v New Yorku obnoví prezenční výuka v základních školách. Přijít budou moci žáci, jejichž rodiče dají souhlas k tomu, že dítě bude každý týden testováno na koronavirus.

Školy se v New Yorku zavřely zhruba před čtrnácti dny, když byla dosažena dohodnutá maximální hranice tříprocentní pozitivity testů. Tuto hodnotu si jako limitní stanovil starosta a svaz vyučujících.

De Blasio dnes řekl, že město od tohoto principu upouští. "Je to nový přístup, protože máme mnoho důkazů, že školy jsou bezpečné," řekl. Odvolal se na výzkum, podle nějž malé děti covidem-19 nejsou tak ohrožené jako ostatní.

