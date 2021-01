Násilnosti v americkém Kapitolu mají pátou oběť, zraněním podlehl policista

Kolem jeho úmrtí v uplynulých hodinách panovaly nejasnosti. Policie totiž nejprve zprávu o smrti policisty, kterou s odvoláním na své zdroje přinesla některá renomovaná americká média, popřela.

Nyní policie Kapitolu potvrdila smrt Briana Sicknicka, který pro ni pracoval od roku 2008. Sicknick zasahoval během středečních násilností v Kapitolu, kde se dostal do fyzického střetu s příznivci prezidenta Trumpa a utrpěl přitom zranění. Poté, co se vrátil na oddělení, zkolaboval a zdravotníci ho převezli do nemocnice, cituje televize ABC policii. Ve čtvrtek v noci zraněním podlehl. Jeho smrt bude vyšetřovat metropolitní policie.

I’ve been advised a US Capitol Police officer has died of injuries sustained in yesterday’s assault on the Capitol. My heart goes out to the family of the officer and to all who risk their lives every day to protect and serve our communities with dignity and principle.