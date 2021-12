Republikáni s vazbami na Trumpa se spojují s táborem odpůrců vakcín

Zároveň upozorňuje na vyšší výskyt obětí covidu-19 v republikánských baštách z loňských prezidentských voleb.

Když v říjnu odpůrci vakcinace uspořádali konferenci ve městě Nashville, objevil se na akci i jeden host z politické sféry: exprezidentův syn Eric Trump. Pronesl asi půlhodinový projev, který zahrnoval typické politické fráze, ale také výpady vůči nařízením souvisejícím s očkováním proti covidu-19. "Chcete dostat vakcínu, nebo ji nechcete? Chcete, aby vás nechali na pokoji, nebo ne?" uvedl v jistém momentě, přičemž se jeho slova setkala s nadšenou reakcí publika.

Konferenci pořádaly stálice antivakcinačního hnutí Ty a Charlene Bollingerovi a Trump s řadou dalších řečníků neměl mnoho společného. Den před jeho projevem vystoupil na stejném pódiu jistý zastánce alternativní medicíny, který posluchačům poradil, že by měli pít vlastní moč namísto očkování proti covidu-19. Při jiném vystoupení zaznělo, že skutečným cílem vakcín je proměnit lidi v kyborgy.

Šlo o druh okrajových myšlenek, které by v minulosti politické osobnosti odradily od účasti. Ale s tím, jak se Amerika blíží k volbám v polovině prezidentského mandátu, se politická pravice a antivakcinační hnutí stále více sbližují. Je to spojenectví, od něhož si obě strany slibují posílení vlivu, daní za něj jsou však potenciálně tisíce životů.

Hnutí odpůrců vakcín nebylo vždy příliš politicky zabarvené. "Popravdě jsem stále registrovaným demokratem," řekl další známý aktivista Del Bigtree. Ještě před pandemií covidu-19 natočil dokument podporující nepravdivé tvrzení o souvislosti mezi autismem a dětským očkováním. Ale u liberálního publika, na které cílil, se poselství nikdy příliš neuchytilo. Na politické pravici se mu ovšem z nějakého důvodu začalo dařit a jak pandemie pokračuje, Bigtreeův tábor fanoušků nepřestává růst.

Nyní často vystupuje na konferencích po boku lidí, kteří vykreslují loňské volby jako zmanipulované, nebo šíří konspirační teorie známé pod názvem QAnon. "Dokud nebude na pódiu hlasatel nadřazenosti bělochů nebo nezjistím, že se děje něco, co mi přijde opravdu nevkusné, tak to pódium zkrátka vidím jako publikum, které chci, aby slyšelo tahle slova," řekl Bigtree. Chce, aby jeho tábor rostl, a bude mluvit ke komukoli, kdo poslouchá.

Na druhé straně tohoto spojenectví jsou krajně pravicoví konzervativci jako Trumpův bývalý politický poradce Roger Stone. Očkování vnímá mimo jiné jako silné téma, které mohou republikáni využít k motivování konzervativních voličů při nadcházejících volbách. Podle Stonea je obzvláště pravděpodobné, že předvolebním tématem se stanou vakcinační nařízení.

Tato opatření mají vícero rysů, které z nich činí dobrý způsob k oslovení konzervativních voličů. Navazuje na spory ohledně vládních regulací a osobní svobody. Ale když se k tomu přidají apokalyptické pohledy antivakcinačních aktivistů, politická síla argumentů proti nařízením o očkování se dostává na úplně jinou úroveň. Například Bigtree nepravdivě tvrdí, že vakcíny na covid-19 zabíjí lidi a představují pro lidstvo existenční hrozbu. Je to synergie mezi skutečnými politickými postoji a domnělými hrozbami, co odpůrce vakcín a Trumpův tábor spojuje.

Čím dál víc se zdá, že výsledkem je ještě vyšší bilance úmrtí na covid-19, neboť v důsledku tohoto spojenectví se mnozí lidé odmítají nechat očkovat. Ať už ze strany konzervativních médií nebo republikánských politiků, mnozí republikánští voliči jsou takřka dennodenně zavaleni pochybnými závěry ohledně vakcín. V průzkumu nezávislého výzkumného institutu Kaiser Family Foundation označilo 94 procent republikánů alespoň jednu z několika rozšířených fám o pandemii a vakcíně za pravdivé tvrzení nebo ve věci vyjadřovali nejistotu.

Nová analýza NPR naznačuje, že republikáni kvůli tomu pravděpodobně častěji umírají. Celoamerické srovnání výsledků loňských prezidentských voleb a počtů úmrtí na covid-19 od chvíle, kdy začaly být vakcíny dostupné pro všechny dospělé, ukázalo, že v okresech s vysokou podporou pro Trumpa byl výskyt úmrtí skoro trojnásobný oproti těm, které se jasně přiklonily k současnému prezidentovi Joeu Bidenovi. V prvním případě byly také výrazně nižší míry proočkovanosti.

Někteří konzervativní politici se snaží ožehavému problému vyhnout a soustředit se na otázku volby. "Pro mě je důležité to, že lidem berete právo zvolit si, co je pro jejich životy nejlepší," řekl farář kandidující do Kongresu Mark Burns, který má blízké vazby na Trumpa.

Jiní republikáni ale mají obavy o veřejné zdraví a znepokojuje je ochota hrát o politický kapitál s vakcínami, které zachraňují životy. "Jde jim jenom o to vyhrát," míní dlouholetá republikánka Annette Meeksová, která vede konzervativní think-tank Freedom Foundation of Minnesota. "Je to ten nejhorší prvek v současné americké politice," řekla.