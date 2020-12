Sněmovní republikáni zvažují napadení výsledků voleb. Lídr senátní většiny stranické kolegy varuje

Dle dvou nejmenovaných zdrojů apeloval lídr senátní většiny Mitch McConnell na své kolegy, aby nezpochybňovali výsledky voleb. Učinit tak měl v rámci neoficiálního setkání krátce poté, co sbor volitelů odevzdal své hlasy. Senátory údajně upozornil na to, že napadením výsledků by republikány čekala nepříjemná volba, kdy by museli hlasovat proti Donaldu Trumpovi.

Jeho připomínky tlumočili další dva senátoři Whip John Thune a Roy Blunt. Senátorka Shelley Mooreová Capitoová později uvedla, že McConnellově výzvě nikdo nenamítal. Republikáni v horní komoře Kongresu se dle poznatků několika jejích členů zdají být připraveni výsledky přijmout.

Sám McConnell Joe Bidena jakožto nastávajícího prezidenta uznal teprve v úterý, tedy den po setkání sboru volitelů, který Bidenovi odevzdal legitimních 306 hlasů. Nehledě na stanovisko lídra strany sněmovní republikáni pod vedením Moa Brookse stále zvažují napadení voleb při finálním sčítání hlasů, které provede Kongres 6. ledna.

Nepřestávají tak hledat podporu mezi svými kolegy v horní komoře, neboť pokud se byť jeden senátor rozhodne jejich iniciativu podpořit, obě komory budou nuceny o výsledcích znovu hlasovat. Přesto, že se výzva ze strany McConnella a některých jeho soukmenovců u senátorů údajně dočkala uznání, senátor Rand Paul spolupráci se Sněmovnou zcela nevylučuje.

Brooks na McConnellův apel reagoval příspěvkem na twitteru se slovy ,,doufám, že je to fake news“. ,,Neumím pochopit, že je někdo ochoten podvolit se krádeži a volebnímu podvodu jen proto, že nemá dostatek odvahy na to, učinit složitou volbu ve Sněmovně nebo v Senátu. Pokud si dobře vzpomínám, právě proto jsme do Kongresu byli zvoleni“ uvedl v telefonním rozhovoru.

Brooks se dokonce minulý týden s pár senátory setkal, aby jeho snahy prodiskutovali. K výsledku schůzky se ale dle serveru Politico nevyjádřil. Jistého zastánce údajně sněmovní republikáni vidí v čerstvě zvoleném senátorovi za stát Alabama Tommym Tubervillovi. Jeho postoj k iniciativě sněmovní menšiny není prý senátním republikánům znám. Na setkání senátorů ale Tuberville chyběl.

Republikáni se tak ocitají v nepříjemné situaci. Nejen, že uvnitř strany panuje napětí a zvenčí je cítit tlak prezidenta Trumpa, republikány ale čeká i rozhodující boj o křesla v Senátu, který se uskuteční jen o den dříve, než Kongres započne sčítání hlasů, a který přidělí kontrolu nad horní komorou jedné ze stran.

Pokud budou nakonec senátoři nuceni o výsledcích hlasovat, většina z nich se pravděpodobně vysloví proti zpochybnění výsledků, což značně pobouří zapřisáhlé sympatizanty Donalda Trumpa a ohrozí jejich pozici v nadcházejících volbách v roce 2022. V ošemetné situaci by se navíc ocitl i předsedající viceprezident Mike Pence, pravá ruka muže, který odmítá uznat roli poraženého.

Sám prezident Trump vyjádřil na twitteru Brooksovi a jeho snahám podporu. S většinovým demokratickým složením Sněmovny a republikánskými senátory, kteří již Bidenovo vítězství uznali, jsou ovšem jeho snahy zbytečné, a to i za předpokladu, že by se do iniciativy někdo z republikánů v Senátu nakonec připojil.