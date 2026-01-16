„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem

Mezi republikánskými zákonodárci v americkém Kongresu roste odpor vůči plánům prezidenta Donalda Trumpa na ovládnutí Grónska. Zatímco prezident stupňuje svou rétoriku a hovoří o získání dánského území „jakýmikoli nezbytnými prostředky“, řada vlivných členů jeho vlastní strany se snaží tyto ambice krotit. Republikánský kongresman Don Bacon označil prezidentovu posedlost Grónskem za „nejhloupější věc, jakou kdy slyšel“, a varoval, že případný pokus o invazi by mohl vést až k ústavní žalobě na prezidenta (impeachmentu).
Situace v Kapitolu je natolik vážná, že se skupina zákonodárců z obou hlavních politických stran vydala přímo do Kodaně. Cílem této mise je osobně ujistit dánské spojence, že vojenská akce proti Grónsku nemá v Kongresu žádnou podporu. Senátor Thom Tillis předpověděl, že pokud by Trump skutečně připravoval vylodění na ostrově, zákonodárci napříč politickým spektrem by se spojili a schválili rezoluci o válečných pravomocech, která by prezidentovi svázala ruce.
Bývalý lídr republikánů v Senátu Mitch McConnell označil myšlenku vojenského postupu proti spojenci z NATO za „bezprecedentní strategické sebepoškozování“. Podle něj takový krok riskuje naprosté zničení aliančních vazeb, které byly budovány desetiletí. I současný lídr senátní většiny John Thune potvrdil, že v Kongresu neexistuje žádná chuť podporovat vojenské varianty, o kterých Bílý dům uvažuje.
Zejména pro zákonodárce z Aljašky, jako je senátorka Lisa Murkowská, je debata o Grónsku naprosto šokující. Murkowská, která se dlouhodobě věnuje politice Arktidy, představila rezoluci potvrzující partnerství s Dánskem a zdůrazňující respekt k územní celistvosti. Společně se senátorkou Jeanne Shaheenovou navíc navrhuje zákon, který by prezidentovi zakázal využívat federální finance na jednostrannou okupaci nebo anexi jakéhokoli území patřícího spojencům z NATO.
Demokraté v Kongresu mezitím připravují vlastní sérii legislativních kroků. Senátor Tim Kaine potvrdil, že v nejbližší době hodlají předložit rezoluce, které by omezily prezidentovu schopnost použít sílu v Arktidě bez souhlasu parlamentu. Věří, že na rozdíl od nedávných sporů o Venezuelu by v otázce Grónska mohli najít dostatek republikánských hlasů k tomu, aby případné prezidentské veto přehlasovali.
Republikáni se tak ocitají v jedné z nejhlubších rozepří s Bílým domem od začátku Trumpova druhého funkčního období. Zatímco v jiných otázkách zahraniční politiky se prezidentovi podřizovali, hrozba útoku na suverénní stát a blízkého partnera je pro mnohé z nich nepřekročitelnou linií. Doufají, že jasný odpor z Kapitolu přiměje prezidenta uvědomit si, že pro své expanzivní plány nemá politickou oporu.
Podle některých hlasů zevnitř strany však Trumpova administrativa nadále operuje v režimu, který dříve nebyl myslitelný. Senátorka Murkowská poznamenala, že samotný fakt, že se v americkém Kongresu musí vážně projednávat rezoluce o válečných pravomocech v souvislosti s názvem „Grónsko“, je naprosto ohromující.
Nevyzpytatelné je počasí v Česku během posledních dní. Po sněhové nadílce následovala epizoda, kdy opakovaně hrozil výskyt nebezpečné ledovky. Další změnu přinese druhá polovina tohoto týdne. Meteorologové očekávají inverzi.
Zdroj: Jan Hrabě