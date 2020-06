V Atlantě po zastřelení černocha vypukly nepokoje, restaurace v plamenech

Informovala o tom agentura Reuters, podle níž incident, který byl zachycen na videu, pravděpodobně povede k posílení protestů proti policejní brutalitě napříč Spojenými státy.

Nepokoje v Atlantě propukly po setmění poté, co místní starostka Keisha Lanceová Bottomsová oznámila, že přijala rezignaci náčelnice policie Eriky Shieldsové. Ta složila funkci v reakci na páteční zastřelení 27letého Raysharda Brookse u restaurace Wendy's.

The Wendy’s in #Atlanta where #RayshardBrooks was executed by race soldiers last night, is currently on fire pic.twitter.com/o89yc6A88P