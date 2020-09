V Los Angeles byli v noci postřeleni dva policisté

"Jeden muž a jedna žena z řad losangeleské policie byli přepadeni, když seděli v hlídkovém voze. Oba utrpěli mnohočetná střelná poranění," uvedly policejní složky na twitteru. Útočník nebyl zadržen a okolnosti násilného činu, který se stal kolem 19:00 místního času na losangeleském předměstí Compton, jsou stále nejasné.

Na videonahrávce, která byla zveřejněna na twitteru, je vidět, jak se k policejnímu autu blíží neznámá osoba, střílí dovnitř a poté z místa uteče. "Je to smutná připomínka toho, že se jedná o nebezpečnou práci," uvedl na tiskové konferenci místní šerif Alex Villanueva.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ