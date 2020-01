Ministerstvo dopravy dnes vyzvalo dopravce, aby autobusům mířícím do Wu-chanu nařídili vrátit se zpět do místa, odkud vyjely. Spoje, které měly do tohoto města zajíždět, se mu mají vyhýbat. Ve městě nefunguje veřejná doprava, lidé z Wu-chanu, který platí za klíčové obchodní a dopravní centrum v čínském vnitrozemí, nemohou odcestovat vlakem ani letadlem. Letecká doprava do města ještě zcela přerušena nebyla, některé společnosti ale lety odřekly.

