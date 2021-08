Drama na olympiádě: Bělorusko stáhlo Cimanouskou, Česko jí nabídlo vízum. Převezli ji na tajné místo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Běloruská běžkyně a kritička režimu prezidenta Alexandra Lukašenka Kryscina Cimanouská obvinila zástupce národního olympijského výboru, že se ji pokusili donutit k návratu z olympijských her v Tokiu do vlasti. Cimanouská by měla závodit pondělí v běhu na 200 metrů, ale běloruský tým ji odvezl na letiště. Tam se atletce podařilo zalarmovat místní policii a do letadla mířícího do Istanbulu nenastoupila. Pomoc Cimanouské nabídli i čeští politici.