Cimanouská už je po vídeňském mezipřistání ve Varšavě

Atletka letěla z Tokia pod ochranou polské diplomacie nejprve do Vídně, kde po několika hodinách nastoupila do letadla mířícího do polské metropole.

"Kryscina Cimanouská bezpečně přistála ve Varšavě. Chci poděkovat angažovaným diplomatickým a konzulárním službám za naplánování a hladké provedení její cesty. Polsko opět ukazuje svou solidaritu a podporu," napsal na svém twitteru náměstek polského ministerstva zahraničí Marcin Przydacz.

Původně se předpokládalo, že olympionička poletí z Tokia přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale plány změnila a nejprve zamířila do rakouského hlavního města. "Jak jsme opakovaně naznačovali, podrobnosti ohledně jejího letu nebudeme zveřejňovat," řekl dnes agentuře Reuters náměstek polského ministerstva zahraničí Marcin Przydacz.

Atletka let změnila poté, co se na veřejnost dostal itinerář její cesty, napsal už dříve Reuters s odvoláním na polský vládní zdroj. Podle něj panovaly obavy kvůli květnovému incidentu, kdy běloruské úřady přinutily přistát v Minsku letoun mířící z Atén do Vilniusu, na jehož palubě cestoval běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič, jehož pak zatkla běloruská policie. Květnový incident v této souvislosti zmínil v rozhovoru pro televizi TVN24 i šéf exilové organizace Běloruský dům ve Varšavě Ales Zarembjuk.

Běloruský dům ve Varšavě rovněž uvedl, že dnes do polské metropole z Ukrajiny přicestuje manžel atletky Arseň Zdanevič. Stejně jako jeho žena i on obdržel polské humanitární vízum.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér a funkcionář ji poté údajně nutili, aby se z japonské metropole předčasně vrátila do vlasti. Cimanouská se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii, požádala o ochranu a poté na polské ambasádě o humanitární vízum. Bělorusko tvrdí, že Cimanouská byla z národního týmu vyřazena kvůli svému psychickému stavu. Ona sama BBC řekla, že žádnými psychickými problémy netrpí.