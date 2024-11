Kde sehnat bilion dolarů na boj s extrémním počasím? V hlavách lídrů se rodí plán

Mezi možné oblasti zdanění patří fosilní paliva, letecká doprava, lodní doprava a finanční transakce. Tuto myšlenku podporují významní lídři, včetně francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, premiérky Barbadosu Mii Amor Mottley a prezidenta Keni Williama Ruta.

Macron, Mottley a Ruto nedávno prezentovali silné argumenty na podporu solidárních odvodů ve článku na platformě Project Syndicate:

„Jeden klíčový prvek mezinárodní finanční architektury je stále nedostatečně využíván pro získání prostředků na klimatické financování: solidární odvody. Tyto politiky jsou nezbytné k zajištění toho, aby každý přispěl svým spravedlivým dílem k globálnímu úsilí. Existují sektory ekonomiky, které jsou málo zdaněné, a přitom silně znečišťují planetu. Patří sem námořní doprava, letecká doprava a přirozeně i fosilní průmysl, který díky státním dotacím profituje z nízkých efektivních daňových sazeb, což podle MMF v roce 2022 činilo přibližně 7 bilionů dolarů.

Celosvětová daň ve výši 0,1 % na akciové a dluhopisové transakce by mohla přinést až 418 miliard dolarů ročně. Daň na lodní dopravu ve výši 100 dolarů za tunu emisí CO2 by mohla generovat 80 miliard dolarů ročně. Daň na těžbu fosilních paliv ve výši 5 dolarů za tunu CO2 by mohla přinést dalších 210 miliard dolarů ročně. I částečná redistribuce prostřednictvím solidárních odvodů by zajistila velký a stabilní zdroj klimatických financí.

Tyto odvody již existují. Více než 30 zemí již uplatňuje daň z finančních transakcí a alespoň 21 zemí vybírá daň z letenek. Dokonce i drobné iniciativy, jako je Mezinárodní fond pro kompenzaci ropných znečištění, dokazují proveditelnost mechanismu pro mezinárodní redistribuci.

Začátkem roku 2025 veřejně představíme několik konkrétních návrhů s důkladnými hodnoceními dopadů. Ty budou škálovatelné – s potenciálem získat alespoň 100 miliard dolarů ročně.

V případě globálních solidárních odvodů je nutná pouze ambiciózní vůdčí role dostatečného počtu zemí. Nechť se desáté výročí Pařížské klimatické dohody stane momentem, kdy se globální komunita spojila a implementovala solidární odvody, čímž poskytla finanční nástroje potřebné k řešení největší výzvy naší doby.“

Friederike Roderová z organizace Global Citizen uvedla: „Tyto odvody nabízejí nejúčinnější způsob, jak dosáhnout zásadního zlepšení financování grantů v krátkodobém horizontu a podpořit nejchudší a nejzadluženější země. Nová zpráva od Globální pracovní skupiny pro solidární odvody ukazuje nejen technickou proveditelnost několika druhů odvodů a jejich potenciální příjmy, ale také politickou podporu, která se za nimi rýsuje.“