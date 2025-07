Počasí žene desítky milionů lidí na pokraj hladomoru, varují světové organizace

Navzdory pokroku v očkování a zdravotní péči v subsaharské Africe se šance na přežití pro děti, které přijdou do nemocnice v bezvědomí, za posledních 50 let téměř nezměnily. Nová studie ale ukazuje, že okamžité podání antibiotik při přijetí by mohlo každoročně zachránit desetitisíce životů.