Země je v kritickém stavu. Klimatické konference jsou málo, na boj se změnami počasí nestačí, varují experti

Tento týden ázerbájdžánský prezident řekl světovým lídrům na COP29 ve své zemi, že zemní plyn je „boží dar“ a neměl by být kritizován za to, že jej přivádí na trh. Tato slova zazněla poté, co BBC oznámila, že vysoký ázerbájdžánský představitel měl během COP využít svou roli k dohodnutí potenciálních obchodů s fosilními palivy.

Navzdory tomu, že COP konference dosáhly významného pokroku – především díky Pařížské dohodě z roku 2015 a slibu třikrát zvýšit podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 – signatáři dopisu poukazují na to, že pomalý proces COP již nestačí na řešení rychle se zhoršující klimatické krize.

„Současná struktura prostě není schopna přinést změny dostatečně rychle a v dostatečném rozsahu, aby zajistila bezpečné klimatické podmínky pro lidstvo,“ uvedli signatáři včetně Ban Ki-moona, bývalého generálního tajemníka OSN, a Christiany Figueres, bývalé šéfky pro klima OSN.

Tento rok by mohl být nejteplejším v historii a emise stále rostou, zatímco důsledky oteplování často překonávají schopnosti zemí se s nimi vyrovnat. „Planeta Země je v kritickém stavu,“ uvedl vedoucí klimatický vědec Johan Rockström.

Na konferenci v Baku vyjádřili obavy z navrhovaných změn především vyjednavači malých ostrovních států. Obávají se, že pokud by rozhodnutí byla činěna mezi hlavními znečišťovateli na fórech jako je G20, jejich hlas bude vyloučen.

Dopis byl vyvolán rostoucími obavami ohledně některých zemí vybraných k hostování konferencí COP a jejich schopnosti dosáhnout významného pokroku v boji proti růstu teplot. Těsně před letošní konferencí nahrávka odhalila, že výkonný ředitel ázerbájdžánského týmu COP29, Elnur Soltanov, jednal s falešným investorem o investičních příležitostech do státní ropné a plynárenské společnosti.

Na začátku COP29 ázerbájdžánský vůdce Ilham Alijev hájil vývoz plynu a plány na jeho rozšíření o třetinu v příštích deseti letech. „Je to boží dar,“ prohlásil Alijev a dodal, že země by neměly být kritizovány za to, že své přírodní zdroje přivádějí na trh, protože jsou „potřebné pro trh i lidi“.

Použití ropy a plynu je však hlavní příčinou globálního oteplování, protože při jejich spalování se uvolňují skleníkové plyny jako oxid uhličitý.

Kritici také upozorňují na proces výběru hostitelských zemí. Ázerbájdžán totiž navázal na jiného velkého producenta ropy – Spojené arabské emiráty, které hostily COP v Dubaji minulý rok.

„Na poslední COP počet lobbistů fosilních paliv převýšil počet zástupců vědeckých institucí, původních obyvatel a zranitelných zemí,“ uvedla Christiana Figueres. Bez zásadní reformy, která by zajistila spravedlivé zastoupení těch, kdo jsou klimatickou krizí nejvíce postiženi, nelze doufat v dosažení spravedlivého přechodu.

Autoři dopisu navrhují, aby hostitelské země musely prokázat vysoké ambice v podpoře cílů Pařížské dohody. Chtějí také zavedení menších, častějších konferencí COP s jasným sledováním plnění závazků.