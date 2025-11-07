Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů

Libor Novák

7. listopadu 2025 16:46

COP29
COP29 Foto: COP29.az

Exkluzivní výzkum ukazuje na bezprecedentní přístup více než 5 000 lobbistů zastupujících zájmy fosilních paliv na klimatických summitech OSN v posledních čtyřech letech. Toto období bylo přitom poznamenáno nárůstem katastrofálních extrémních jevů, nedostatečnou klimatickou akcí a rekordní expanzí těžby ropy a plynu. V tomto kontextu je paradoxní, že někteří lídři, jako prezident USA Donald Trump, na tyto summity nejezdí.

Tito lobbisté zastupující ropný, plynárenský a uhelný průmysl, který je hlavní příčinou klimatického kolapsu, se účastnili jednání, kde by se státy měly v dobré víře zavazovat k ambiciózním politikám snižování emisí. Podle analýzy provedené koalicí Kick Big Polluters Out (KBPO) pracovalo zhruba 5 350 lobbistů pro nejméně 859 organizací fosilního průmyslu, včetně obchodních skupin, nadací a 180 ropných, plynárenských a uhelných společností.

Jen 90 z těchto korporací, které vyslaly lobbisty na summity COP26 až COP29, loni vyprodukovalo více než polovinu (57 %) veškeré ropy a zemního plynu. Jejich produkce v roce 2024 odpovídala takovému objemu ropy, který by dokázal pokrýt celou rozlohu Španělska vrstvou silnou jeden centimetr.

Těchto 90 firem se také podílí na téměř dvou třetinách (63 %) všech krátkodobých projektů expanze těžby fosilních paliv. Pokud by byly tyto projekty realizovány, vyprodukovaly by objem ropy, který by pokryl souhrnnou rozlohu sedmi evropských zemí (Francie, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko a Norsko).

Tato zjištění obnovila výzvy k zákazu vstupu společností fosilních paliv na každoroční klimatická jednání. Stoupající vědecké důkazy totiž potvrzují, že svět nedokázal omezit nárůst globálních teplot na 1,5 °C nad předindustriální úrovní. Adilson Vieira z Amazonské pracovní skupiny uvedl, že tyto informace jasně odhalují "korporátní ovládnutí globálního klimatického procesu". Podle něj se prostor, který by měl být o vědě a lidech, proměnil ve velkou komerční halu.

Rozhořčení nad nedostatečnou akcí nejbohatších a nejvíce znečišťujících zemí se stupňuje i kvůli faktu, že fosilní průmysl má zjevně větší přístup ke klimatickým rozhovorům než většina zemí. Například loňského summitu v Ázerbájdžánu se zúčastnilo 1 773 registrovaných lobbistů, což je o 70 % více než celkový počet delegátů z deseti nejzranitelnějších zemí vůči klimatu dohromady (1 033). Největší počet lobbistů v posledních letech zastupoval státní společnosti ze Spojených arabských emirátů, Ruska a Ázerbájdžánu.

Mezi nejziskovějšími korporacemi, které se na summitech objevily, byly Shell (37 lobbistů), BP (36), ExxonMobil (32) a Chevron (20). Tyto čtyři ropné giganty v posledních pěti letech vykázaly kombinované zisky ve výši více než 420 miliard dolarů.

Kontroverze provází i účast Petrobrasu, brazilské nadnárodní společnosti, která vyslala nejméně 28 lobbistů a nedávno získala licenci k průzkumným vrtům u ústí Amazonky. Přestože letošní delegáti na COP jsou nově vyzváni k veřejnému zveřejnění, kdo financuje jejich účast, a k potvrzení, že jejich cíle jsou v souladu se smlouvou UNFCCC, toto pravidlo nezahrnuje zástupce v oficiálních vládních delegacích. Aktivisté proto tvrdí, že transparentnost bez vyloučení je pouhá fraška.

před 1 hodinou

Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje

Související

Ilustrační foto

Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila

Klimatické změny jsou v celosvětovém povědomí již desítky let. Vědecké předpovědi, které se objevily již na začátku 80. let (např. od odborníků z ropného gigantu Exxon), se ukazují jako přesné. Škody způsobené teplejším a chaotičtějším světem se neustále zhoršují a stávají se finančně náročnější. Přesto mnoho zemí neplní své emisní cíle a objevují se velké rozpory mezi přislíbenými závazky a skutečnými kroky, které jsou potřeba k udržení globálního oteplení pod hranicí 1,5 °C.
Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

Více souvisejících

Klimatické změny klimatická konference (COP29)

Aktuálně se děje

před 31 minutami

COP29

Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů

Exkluzivní výzkum ukazuje na bezprecedentní přístup více než 5 000 lobbistů zastupujících zájmy fosilních paliv na klimatických summitech OSN v posledních čtyřech letech. Toto období bylo přitom poznamenáno nárůstem katastrofálních extrémních jevů, nedostatečnou klimatickou akcí a rekordní expanzí těžby ropy a plynu. V tomto kontextu je paradoxní, že někteří lídři, jako prezident USA Donald Trump, na tyto summity nejezdí.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Světoví lídři se sešli v Amazonii na summitu před COP30. Trump setkání bojkotuje

Světoví lídři se sešli v brazilské Amazonii na summitu před klíčovou klimatickou konferencí COP30. Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva ve čtvrtek ostře kritizoval "extremistické síly", které odsuzují budoucí generace k životu na planetě navždy změněné globálním oteplováním. Summitu se účastní téměř všechny státy, s výjimkou Spojených států, jejichž prezident Donald Trump označil klimatickou vědu za "podvod". 

před 1 hodinou

Londýn, ilustrační fotografie

Hluboko v horách se Británie připravuje na ruský útok

V Arktidě, půl míle uvnitř norské hory poblíž města Bodø, se vojenští plánovači Spojeného království připravují na potenciální válku. Cílem cvičení je sehrát scénář, jak by vypadala reakce na nepřátelskou aktivitu Ruska v těsné blízkosti, a to rok po imaginárním příměří na Ukrajině. Během cvičení museli ministři obrany a generálové severských a pobaltských zemí rozhodnout o nejlepším postupu, když začnou sledovat pro-ruské občanské nepokoje uvnitř sousední země na základě kusých zpravodajských informací a zpráv ze sociálních sítí.

před 3 hodinami

Luiz Inácio Lula da Silva, Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Záchrana Amazonie, nebo těžba ropy? COP30 odhalí skutečné touhy Brazílie

Navzdory velkým ambicím brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy vést boj proti klimatickým změnám a ničení amazonského pralesa, Brazílie i nadále spoléhá na ropný průmysl jako na klíčový zdroj budování národního bohatství. Prezident obhajuje svůj přístup argumentem, že příjmy z exportu ropy pomohou financovat zrychlující se přechod země k čistší energii. Tato vnitřní rozporuplnost se podle médií naplno ukáže, jakmile bude Brazílie hostit klimatický summit COP30 v amazonském přístavním městě Belém. 

před 3 hodinami

Ruská armáda, ilustrační foto

Německý generál varuje NATO: Musíme se připravit na možný ruský útok

Německý nejvyšší operační velitel v pátek varoval, že pokud bude Rusko pokračovat v nekontrolovaném posilování své armády, mohlo by být brzy schopné zahájit rozsáhlý útok na NATO. Uvedl, že navzdory válce na Ukrajině Rusko stále disponuje velmi velkým vojenským potenciálem. Učinil tak na výroční konferenci Bundeswehru v Berlíně.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Michail Chodorkovskij

Chodorkovskij: Putinova studená válka s Evropou potrvá nejméně 10 let

Přední kritik Kremlu a bývalý ropný magnát Michail Chodorkovskij varoval Evropu, že by se měla připravit na dlouhodobou konfrontaci s Ruskem, bez ohledu na výsledek války na Ukrajině. Během soukromé akce v Bruselu předpověděl, že "určitý druh studené války potrvá nejméně deset let". Podle Chodorkovského bude jediným odstrašujícím prostředkem proti další ruské agresi přesvědčení prezidenta Vladimira Putina o tom, že Západ představuje věrohodnou vojenskou hrozbu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Opoziční poslanecké kluby vyvěsily vlajku Ukrajiny z oken

Okamura nechal po zvolení sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku. Teď tam visí tři

Čerstvě zvolený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura vydal pokyn k odstranění ukrajinské vlajky z budovy dolní komory Parlamentu, což vyvolalo ostrou kritiku opozice. Představitelé opozičních stran zareagovali tím, že vlajky na protest vyvěsili z oken svých poslaneckých klubů. Okamura, který se stal třetím nejvyšším ústavním činitelem, si za jeden ze svých prvních kroků ve funkci zvolil sundání symbolu podpory napadené zemi. 

před 7 hodinami

Katar, ilustrační foto

Katar si objednal informace o dítěti zaměstnankyně ICC, která obvinila prokurátora ze zneužívání

Žena, která prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khana obvinila ze sexuálního zneužívání, se stala terčem soukromých zpravodajských firem. Tato tajná operace se měla odehrát na objednávku Kataru. Deník The Guardian odhalil podrobnosti o této invazivní operaci, při níž byly získány citlivé informace o zaměstnankyni ICC a jejích rodinných příslušnících.

před 8 hodinami

Vojenská přehlídka čínské armády

Čína masivně zbrojí. Satelitní snímky odhalily obrovský nárůst výroby raket

Čína od roku 2020 výrazně rozšířila místa spojená s výrobou střel, což posiluje její schopnost odstrašit americkou armádu a upevnit svou regionální dominanci, jak ukazuje nová analýza CNN, která zahrnuje satelitní snímky, mapy a vládní záznamy. Tento historický rozmach ostře kontrastuje s problémy v dodávkách, kterým čelí Spojené státy. Více než šedesát procent ze 136 zařízení spojených s produkcí raket nebo Raketovými silami Čínské lidové osvobozenecké armády (PLARF), které kontrolují čínský jaderný arzenál, vykazuje na satelitních snímcích známky expanze.

před 10 hodinami

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia držela krok s londýnským gigantem půlhodinu. Pak Arsenal ukázal rozdíl

V nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži Lize mistrů byl v úterý dalším soupeřem pražské Slavie jeden z věhlasných soupeřů, konkrétně londýnský Arsenal. S aktuálním lídrem anglické Premier League sice sympaticky první půlhodinu držela krok, nakonec ale ve 32. minutě inkasovala z penalty, kterou proměnil aktivní Saka. Hřebíčkem do rakve slávistických nadějí na nějaký senzačnější výsledek byl vstup do druhé půle, kdy celkem záhy dostala druhou branku. V 68. minutě pak třetí brankou i díky chybě gólmana Markoviče Arsenal potvrdil, kde se oproti Slavii nachází. Pražanům neumožnili sudí ani kopat penaltu, aby z ní tak mohli alespoň snížit.

včera

Ilustrační foto

Švédsko sníží věk trestní odpovědnosti na 13 let. Následuje širší evropský trend

Švédsko chystá snížení věku trestní odpovědnosti z 15 na 13 let pro nejzávažnější zločiny jako vraždy či bombové útoky. Premiér Ulf Kristersson krok obhajuje bojem proti rostoucímu násilí gangů, které podle policie „verbují děti, protože mladší 15 let nelze stíhat“. Podle kritiků však opatření nepřinese pokles kriminality. Stockholm následuje evropský trend zpřísňování vůči mladistvým pachatelům.

včera

Poslanecká sněmovna

Nová poslankyně za SPD přitahuje pozornost. Kvůli diplomové práci

V říjnových volbách zvolení poslanci se v pondělí ujali mandátu, když na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny složili slib. Učinila tak i nová poslankyně za SPD Irena Němcová, která má však po nástupu do funkce co vysvětlovat. Řeší se v jejím případě okolnosti zisku vysokoškolského titulu. 

Aktualizováno včera

Petr Fiala

Fialova vláda podala demisi. Pavel ji odpoledne přijal

Končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podala na čtvrtečním zasedání demisi. Stalo se tak v souladu s ústavními pořádky po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která proběhla v uplynulých dnech. Fiala odpoledne předal demisi do rukou prezidenta Petra Pavla, který ji přijal. 

včera

včera

včera

Další případ násilí ve vězení. Policie vznesla obvinění z pokusu o vraždu

Dalším případem násilného činu ve vězení se zabývá policie. Po vraždě v plzeňské věznici byl nynější případ z Královéhradeckého kraje kvalifikován jako pokus o vraždu. Podezřelým je vězeň, který si již odpykává souhrnný třicetiletý trest odnětí svobody. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy