Proč se nedaří zastavit extrémní počasí? Klimatické summity selhávají, místo politiků na ně jezdí tisíce lobbistů

Exkluzivní výzkum ukazuje na bezprecedentní přístup více než 5 000 lobbistů zastupujících zájmy fosilních paliv na klimatických summitech OSN v posledních čtyřech letech. Toto období bylo přitom poznamenáno nárůstem katastrofálních extrémních jevů, nedostatečnou klimatickou akcí a rekordní expanzí těžby ropy a plynu. V tomto kontextu je paradoxní, že někteří lídři, jako prezident USA Donald Trump, na tyto summity nejezdí.
Tito lobbisté zastupující ropný, plynárenský a uhelný průmysl, který je hlavní příčinou klimatického kolapsu, se účastnili jednání, kde by se státy měly v dobré víře zavazovat k ambiciózním politikám snižování emisí. Podle analýzy provedené koalicí Kick Big Polluters Out (KBPO) pracovalo zhruba 5 350 lobbistů pro nejméně 859 organizací fosilního průmyslu, včetně obchodních skupin, nadací a 180 ropných, plynárenských a uhelných společností.
Jen 90 z těchto korporací, které vyslaly lobbisty na summity COP26 až COP29, loni vyprodukovalo více než polovinu (57 %) veškeré ropy a zemního plynu. Jejich produkce v roce 2024 odpovídala takovému objemu ropy, který by dokázal pokrýt celou rozlohu Španělska vrstvou silnou jeden centimetr.
Těchto 90 firem se také podílí na téměř dvou třetinách (63 %) všech krátkodobých projektů expanze těžby fosilních paliv. Pokud by byly tyto projekty realizovány, vyprodukovaly by objem ropy, který by pokryl souhrnnou rozlohu sedmi evropských zemí (Francie, Španělsko, Německo, Dánsko, Švédsko, Finsko a Norsko).
Tato zjištění obnovila výzvy k zákazu vstupu společností fosilních paliv na každoroční klimatická jednání. Stoupající vědecké důkazy totiž potvrzují, že svět nedokázal omezit nárůst globálních teplot na 1,5 °C nad předindustriální úrovní. Adilson Vieira z Amazonské pracovní skupiny uvedl, že tyto informace jasně odhalují "korporátní ovládnutí globálního klimatického procesu". Podle něj se prostor, který by měl být o vědě a lidech, proměnil ve velkou komerční halu.
Rozhořčení nad nedostatečnou akcí nejbohatších a nejvíce znečišťujících zemí se stupňuje i kvůli faktu, že fosilní průmysl má zjevně větší přístup ke klimatickým rozhovorům než většina zemí. Například loňského summitu v Ázerbájdžánu se zúčastnilo 1 773 registrovaných lobbistů, což je o 70 % více než celkový počet delegátů z deseti nejzranitelnějších zemí vůči klimatu dohromady (1 033). Největší počet lobbistů v posledních letech zastupoval státní společnosti ze Spojených arabských emirátů, Ruska a Ázerbájdžánu.
Mezi nejziskovějšími korporacemi, které se na summitech objevily, byly Shell (37 lobbistů), BP (36), ExxonMobil (32) a Chevron (20). Tyto čtyři ropné giganty v posledních pěti letech vykázaly kombinované zisky ve výši více než 420 miliard dolarů.
Kontroverze provází i účast Petrobrasu, brazilské nadnárodní společnosti, která vyslala nejméně 28 lobbistů a nedávno získala licenci k průzkumným vrtům u ústí Amazonky. Přestože letošní delegáti na COP jsou nově vyzváni k veřejnému zveřejnění, kdo financuje jejich účast, a k potvrzení, že jejich cíle jsou v souladu se smlouvou UNFCCC, toto pravidlo nezahrnuje zástupce v oficiálních vládních delegacích. Aktivisté proto tvrdí, že transparentnost bez vyloučení je pouhá fraška.
