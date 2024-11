Uvedl to stálý zástupce Ruska při Úřadu OSN v Ženevě, Gennadij Gatilov, během dnešního setkání s novináři, uvedla agentura Reuters.

Donald Trump, bývalý americký prezident, opakovaně kritizoval rozsah vojenské i finanční pomoci, kterou Západ poskytuje Ukrajině, a přislíbil, že by byl schopen konflikt rychle ukončit, byť bez udání podrobností. Toto jeho vítězství v prezidentských volbách v USA vyvolalo v Evropě obavy, že by mohla americká podpora pro Kyjev výrazně klesnout nebo se dokonce zastavit.

Gatilov na Trumpovy výroky reagoval slovy: „Trump slíbil, že ukrajinskou krizi vyřeší během jediného dne. Dobře, nechť to zkusí. Jsme si však vědomi, že realisticky to není možné." Dodal však, že pokud by Trump skutečně zahájil nebo navrhl politický proces vedoucí k ukončení konfliktu, Rusko by tento krok uvítalo.

Podle Gatilova by Trumpovo zvolení mohlo představovat šanci na nový dialog mezi Ruskem a Spojenými státy. Nicméně vyjádřil skeptický pohled na možnosti úplného obnovení vztahů mezi oběma zeměmi. „Americká politická elita, bez ohledu na domácí politické změny, stále usiluje o oslabení Moskvy, a tato orientace je v politickém systému hluboce zakořeněná. Měnit se nebude ani při změně administrativy," prohlásil Gatilov.

Gatilov dále zdůraznil význam přímého dialogu mezi USA a Ruskem, který podle něj v posledních letech chyběl. Zároveň vyjádřil skepsi nad tím, zda bude Trump schopen skutečně odstartovat dialog, který by vedl ke změně této dynamiky.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak nadále prosazuje, že mír může nastat pouze v případě, že všechny ruské jednotky opustí ukrajinské území včetně Krymského poloostrova. V říjnu Zelenskyj představil tzv. „vítězný plán“, jehož součástí bylo i obnovení kontroly nad celým územím Ukrajiny a podpora ze strany NATO.

Mezi požadavky Zelenského byla i pozvánka Ukrajiny ke vstupu do NATO, což Moskva dlouhodobě považuje za bezpečnostní hrozbu a vyvolává tím značné napětí ve vzájemných vztazích.