Trump sestřelil Zelenského: Pořád chcete rakety, neměl jste si začínat se silnějším nepřítelem

Ukrajinský prezident předtím v rozhovoru pro CBS News prohlásil, že Ukrajina je ochotná za americké systémy Patriot zaplatit ze svých prostředků a hledá i evropské partnery, kteří by s nákupem pomohli. Uvedl, že cílem je chránit města, civilní infrastrukturu a místa s vysokou koncentrací obyvatel. „Najdeme tyto peníze a zaplatíme všechno,“ řekl Zelenskyj s tím, že jde o existenční otázku pro celou zemi.

Zelenskyj rovněž navrhl možnost zahájení licencované výroby systémů Patriot přímo na Ukrajině. Tento návrh však odborníci označují za prakticky nerealizovatelný kvůli mimořádné technologické složitosti těchto systémů a přísným omezením amerického vývozu obranných technologií. I kdyby Kyjev skutečně sehnal požadovaných 15 miliard dolarů, dodávky by mohly trvat řadu let a narazily by na omezenou výrobní kapacitu i stávající závazky USA vůči jiným spojencům.

Trumpovy poznámky padly krátce po dalším ničivém ruském útoku, tentokrát na město Sumy, kde při dopadu balistických raket během oslav Květné neděle zemřelo nejméně 34 civilistů a více než sto dalších bylo zraněno. Ukrajina tvrdí, že Rusko použilo kazetovou munici, což by podle mezinárodního práva znamenalo válečný zločin. Kreml trvá na tom, že cílil na vojenský cíl.

Trump útok označil za „hroznou věc“, ale zároveň dodal, že mu bylo řečeno, že šlo o chybu. Jeho zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu, generál ve výslužbě Keith Kellogg, byl mnohem ostřejší a řekl, že útok „překročil všechny meze lidské slušnosti“. Ministr zahraničí Marco Rubio jej označil za „hrůzostrašný raketový útok na civilní obyvatelstvo“.

Zelenského žádost přichází v době, kdy Ukrajina čelí rostoucí únavě Západu z války a současně ztrácí schopnost efektivně chránit svá města před leteckými útoky. Navzdory předchozí podpoře USA, včetně dodání tří baterií systému Patriot, Ukrajina zoufale hledá další možnosti, jak posílit svou protivzdušnou obranu.

Trump mezitím pokračuje v diplomatických snahách o dosažení příměří mezi Kyjevem a Moskvou. Jeho zvláštní vyslanec Steve Witkoff navštívil minulý týden Moskvu a podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova byla jednání „mimořádně užitečná“. Tato slova však vyvolala v Kyjevě ostrou kritiku, neboť jsou vnímána jako známka přílišné vstřícnosti vůči Rusku.

Zatímco Ukrajina ztrácí mezinárodní pozornost a Západ se soustředí na jiné krize, zůstává otázkou, zda bude mít Zelenského výzva reálný dopad. Analytici připomínají, že ani peníze nemusí stačit, pokud chybí politická vůle a výrobní kapacity. Zatím se zdá, že Trump nehodlá výrazně měnit svůj dosavadní přístup a místo další podpory Ukrajině tlačí na rychlé diplomatické řešení.

Ukrajina mezitím pokračuje v hledání alternativ a plánuje rozvoj vlastního systému protivzdušné obrany, přičemž apeluje na evropské státy, aby se finančně zapojily do výzkumu a vývoje. Ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval evropská města, aby nejen finančně přispěla, ale také symbolicky podpořila obyvatele měst jako Sumy nebo Kryvyj Rih, které jsou častými cíli ruských útoků.