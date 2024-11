Příprava akceptovatelného textu na druhý týden COP29, kdy probíhají klíčová vyjednávání na vysoké úrovni, je zásadní pro zajištění financí, které potřebují rozvojové země k řešení zhoršujících se dopadů globálního oteplování. Hlavní neshody se týkají celkové výše financování a podílu prostředků z veřejných zdrojů, půjček a soukromých financí.

„Samozřejmě, že existují různé názory a body, které je třeba sladit. S některými úpravami a zjednodušením by tento text mohl být výchozím bodem. Text, který je nyní na stole, je výsledkem tří let tvrdé práce v inkluzivním procesu. Není žádná alternativa k tomuto textu a každý to chápe," uvedl Rafiyev.

Rafiyev byl také dotázán na stažení argentinské delegace na COP29, k němuž došlo poté, co krajně pravicový prezident Javier Milei prohlásil změnu klimatu za „socialistickou lež“. Na to odpověděl, že se jedná o „bilaterální záležitost“ mezi OSN a Argentinou a odmítl komentovat další detaily.

Další otázka směřovala na zrušení účasti nejvyšší francouzské klimatické představitelky Agnès Pannier-Runacher na COP29 po obvinění ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, že Francie „brutálně“ potlačuje obavy z klimatických změn ve svých tichomořských teritoriích.

Alijev také obvinil režim prezidenta Macrona, že v Nové Kaledonii zabíjí občany, kteří legitimně protestují. Přestože Francie podporuje Arménii v konfliktu s Ázerbájdžánem, hostitelské země Copu by měly tyto bilaterální spory odložit stranou a vystupovat jako neutrální prostředníci. Rafiyev na to uvedl: „Naše dveře jsou otevřené všem a zůstávají otevřené.“

Zatímco jednání v Ázerbájdžánu pokračují, Evropský parlament hlasoval o odložení zásadního zákona o odlesňování. Tento krok odkládá přísnější pravidla proti odlesňování, která by měla chránit světové lesy, přičemž velké podniky mají čas na jejich implementaci do konce roku 2025 a malé podniky do července 2026.

Klimatické organizace reagovaly na toto hlasování s nevolí. Global Witness, který odhaduje, že zpoždění přijetí zákona by mohlo vést k odlesnění oblasti čtrnáctkrát větší než Paříž, uvedl, že Evropský parlament „použil motorovou pilu“ na zákon o odlesňování. Greenpeace označil krok za „naprosto ostudný“, a WWF kritizoval Evropskou lidovou stranu za to, že zvolila „politické gesto místo klimatické akce“.

Zákon má za cíl bojovat proti klimatickým změnám a ochránit přírodu omezením odlesňování spojeného se spotřebou potravin a jiných produktů v EU, jako jsou hovězí maso, kakao, káva, palmový olej a papír. Organizace varovaly, že zavedení nové kategorie zemí bez „žádného rizika“ odlesňování by mohlo umožnit, aby rizikové země vyvážely své produkty prostřednictvím nízkorizikových států do Evropy.

Anke Schulmeister-Oldenhove z WWF uvedla: „Dnešní rozhodnutí podrývá důvěru voličů v tvorbu politik EU jako celek a vysílá ostudný signál v klimatické agendě během probíhajících jednání v Baku.“ Evropský parlament uvedl, že zpoždění umožní světovým operátorům hladce implementovat zákon, aniž by podkopával jeho cíle.