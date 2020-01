Experti bijí na poplach. Wuchanský koronavirus splňuje podmínky pro stav nouze

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Šíření nového typu koronaviru splňuje podmínky k tomu, aby Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze. S odvoláním na diplomatické a zdravotnické zdroje to dnes napsala agentura Reuters. WHO se snaží zajistit, aby Čína podávala průběžně přesné informace o šíření viru, a zároveň dodávat vědecky podložené argumenty světovému společenství. V minulosti organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze v pěti případech, mezi nimiž bylo také období epidemie eboly v Kongu.