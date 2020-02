Izolace Číny? Šéf WHO varoval před přehnanými opatřeními kvůli koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při zavádění preventivních opatření před novým koronavirem není vždy nezbytné omezovat mezinárodní obchod a dopravu, jednotlivé státy by měly jednat vždy na základě důkazů. Dnes to v Ženevě podle agentury Reuters prohlásil generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Čínská vláda v reakci na slova šéfa WHO kritizovala ty státy, které na své území odmítají vpustit obyvatele čínské provincie Chu-pej považované za epicentrum nákazy.