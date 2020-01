Odkud se vzal zákeřný koronavirus? Čínští lékaři ukázali na viníka

"Původ nového koronaviru je divoká zvěř, která se nelegálně prodávala na wu-chanské tržnici s mořskými produkty," řekl novinářům ředitel čínského centra pro zadržování šíření nemocí a prevenci Kao Fu.

Čínské tržnice, kde jsou uskladněna často upytlačená divoká zvířata, jsou považovány za líhniště nemocí a inkubátor řady virů, které tu mutují a následně se mohou přenést na člověka.

Počet lidí infikovaných virem, který způsobuje plicní onemocnění, dosáhl v zemi 544. Čína přijala řadu opatření proti šíření nákazy, včetně omezení cestování do jedenáctimilionového Wu-chanu. Obyvatelé nemají do města jezdit a ani ho opouštět. Přerušena byla městská veřejná doprava, řada aerolinek pozastavila lety do oblasti.

