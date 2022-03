Peking kritizoval sankce uvalené na Rusko kvůli útoku na Ukrajinu i roli NATO

"Spolupráce bude silnější, protože v době, kdy Západ bezostyšně podkovává všechny základy, na kterých stojí mezinárodní systém, musejí naše dvě velké mocnosti pochopitelně přemýšlet, jak v tomto světě dál postupovat," prohlásil šéf ruské diplomacie.

Čína opakovaně viní NATO, že stojí za vyhrocením konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Náměstek čínského ministra zahraničí dnes označil NATO za "pozůstatek studené války" a varoval, že jeho rozšiřování by mohlo mít strašlivé důsledky.

"Sankce vůči Rusku nyní jdou tak daleko, že se globalizace používá jako zbraň. Ušetřeni nejsou ani lidé z oblasti sportu, kultury, umění a zábavy," prohlásil náměstek.

Čína se v ukrajinské krizi prezentuje jako neutrální aktér; odmítla odsoudit Rusko za invazi, ale zároveň ruskou agresi na Ukrajině aktivně nepodpořila. Čínský prezident Si Ťin-pching v pátečním videohovoru americkému prezidentovi Joeu Bidenovi řekl, že konflikty a konfrontace, jako jsou události na Ukrajině, nejsou v ničím zájmu.

Biden podle Bílého domu čínského prezidenta varoval, jaké důsledky by měla materiální podpora, kterou by Čína poskytla Rusku. Bílý dům rovněž uvedl, že má stále obavy z toho, že by se Čína mohla rozhodnout Rusko vojensky podpořit.