USA: Čína zatím nepomáhá Rusku vyhýbat se západním sankcím

"Poslední signály naznačují, že Čína nepřichází na pomoc," řekl úředník novinářům poté, co oznámil, že USA a jejich spojenci se dohodli na uvalení sankcí proti ruské centrální bance a vyřazení předních ruských bank z globálního finančního systému SWIFT.

Pozitivním znamením jsou podle něj také zprávy, že některé čínské banky přestaly vydávat akreditivy pro nákup komodit z Ruska. Akreditiv je závazek banky, že zaplatí za zboží prodávajícímu, pokud splní stanovené podmínky. To ukazuje, že stejně jako tomu bylo v minulosti, má Čína tendenci respektovat platnost amerických sankcí, dodal úředník.

Čína je největším obchodním partnerem Ruska ve vývozu i v dovozu. V roce 2020 měla na vývozu ropy z Ruska třetinový podíl a dodávala mu průmyslové výrobky, od mobilních telefonů a počítačů po hračky a oblečení.

Obchodní vztahy mezi Čínou a Ruskem se výrazně rozšířily od roku 2014, kdy západ poprvé uvalil sankce vůči ruským subjektům kvůli anexi ukrajinského poloostrova Krymu Moskvou. Část tohoto obchodu je v čínské měně jüan, která teoreticky nespadá do sankcí, jejíchž cílem je odříznou Rusko od transakcí v amerických dolarech, eurech, librách a dalších předních měnách.

Čínské banky, které obchodují s ruskými bankami a dalšími subjekty, na které byly uvalené sankce, by mohly samy čelit sankcím a ztrátě přístupu do amerického finančního systému. Pokud by Čína pomohla Rusku vyhnout se americkým sankcím, hluboce by to poškodilo pověst Číny nejen v Evropě, ale po celém světě, dodal zástupce americké administrativy.