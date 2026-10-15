Bílý dům se důrazně zastal své nové tiskové mluvčí Katie Zachariové, která čelí ostré kritice a pochybnostem ohledně svých právnických kvalifikací. Tato kontroverze propukla krátce poté, co prezident Donald Trump oficiálně oznámil její jmenování do této prestižní funkce. Veřejnost a média začaly podrobně zkoumat její odbornou minulost a platnost titulů, kterými se dosud veřejně prezentovala.
Prezident Trump při představování nové mluvčí výslovně uvedl, že je vystudovanou právničkou, a sama Zachariová tento termín ve svých vyjádřeních také opakovaně používala. Během úterního tiskového brífinku však na přímý dotaz novinářů, v jakém americkém státě složila advokátní zkoušky, reagovala poněkud neobvykle slovy, že tak učinila po přestěhování do Číny. Tato odpověď vyvolala okamžitou vlnu překvapení a podnítila další pátrání po skutečném stavu jejích profesních zkoušek.
Dostupné záznamy ukazují, že Zachariová sice v roce 2011 úspěšně absolvovala právnickou fakultu na Pepperdinově univerzitě v Kalifornii, avšak zjištění investigativních novinářů naznačují, že nikdy neuspěla u tamních advokátních zkoušek. Samotný zisk vysokoškolského diplomu v oboru práva přitom automaticky neznamená oprávnění k výkonu advokacie v žádném americkém státě. Kontrola oficiálních registrů neprokázala její registraci u advokátní komory v žádné z jurisdikcí, kde v minulosti žila a působila.
V reakci na sílící tlak mluvčí uvedla, že se během svého pobytu v Pekingu věnovala mezinárodním transakčním právům a disponovala všemi potřebnými pověřeními. Odborníci na místní právní prostředí však upozorňují, že v Číně mohou plnou licenci k výkonu advokacie získat výhradně místní občané. Zahraniční pracovníci v tamních advokátních kancelářích obvykle působí pouze v jiných odborných rolích a poskytují poradenské služby.
Záležitost měla i rychlou právní dohru, když organizace Campaign for Accountability podala oficiální stížnost u kalifornské advokátní komory. Tato nezisková skupina požaduje důkladné prošetření toho, zda se mluvčí nedopustila porušení zákona tím, že se veřejně vydávala za právničku bez platné licence. V americkém státě Kalifornie je neoprávněné užívání právnického titulu bez příslušného povolení považováno za trestný čin.
Vedení Bílého domu se však podle BBC za svou novou podřízenou pevně postavilo a odmítlo veškerá nařčení ze strany kritických kruhů. Ředitel komunikace Steven Cheung označil Zachariovou za vysoce kvalifikovanou a mimořádně inteligentní osobnost, která bude americké veřejnosti poskytovat kvalitní informace. Podle vyjádření administrativy plně důvěřují jejím schopnostem a odmítají politicky motivované útoky oponentů.
Profesní profil nové mluvčí ukazuje, že v minulosti zastávala pozici hlavní právní zástupkyně v konzervativní neziskové organizaci Fix California a spolupracovala na řadě komunikačních projektů. Kolem jejího vzdělání a způsobilosti se však i nadále vznáší řada nezodpovězených otázek. Zda tato kauza ovlivní její budoucí působení v Bílém domě, ukáží až následující týdny a výsledky probíhajících právních šetření.
Zachariová přitom zažila už v úterý naprostý debakl, když její vůbec první setkání s novináři skončilo po pouhých několika minutách chaosem, trapným přeřeknutím a předčasným odchodem od řečnického pultu. Zahraniční média i političtí analytici incident okamžitě označili za ukázkovou krizi komunikace, která obnažila nepřipravenost nově jmenované úřednice na tlak nejvyššího amerického úřadu, píše The Independent, který vystoupení označil za katastrofální.
Svůj debut v tiskovém sále zahájila čtením předem připravených poznámek, avšak její strnulý projev plný frází o vlně nadšení z předvolebních shromáždění působil nesouvisle a nepřesvědčivě. Plynulý přechod k údajným hospodářským úspěchům, vizi bezpečnosti západní polokoule a následně ke Grónsku či fentanylu ukázal na naprostou absenci vnitřní logiky a struktury v přednášeném textu.
Když mluvčí otevřela prostor pro dotazy, zpočátku čelila bezpečným otázkám spřátelených médií, avšak i při nich měla zjevné potíže s formulací odpovědí o amplifikaci prezidentské agendy. Na jediný konkrétní dotaz týkající se případného zastavení sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou navíc nedokázala nabídnout věcnou odpověď a odkázala na pozdější vyjádření.
Zlomový okamžik celého briefingu přišel s tradičním dotazem na to, jak dokáže skloubit náročnou funkci s rodinnými povinnostmi, což vedlo k fatálnímu přehmatu. Místo rutinní formulace o zvládání péče o děti se Zachariová zmateně opravila a pronesla nechtěnou větu o svém prezidentovi namísto manžela, čímž v místnosti vyvolala vlnu pobavení a trapnosti.
Způsob, jakým se s touto chybou pokusila vypořádat, situaci ještě zhoršil, protože nedokázala zachovat chladnou hlavu a pokračovat v obvyklém rétorickém rytmu. Náhlá panika ji přiměla briefing okamžitě ukončit a narychlo uprchnout ze sálu za hlasitých protestů novinářů, jejichž dotazy ignorovala.
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