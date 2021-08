Izraelský soud navrhl kompromis ve sporu o vystěhování Palestinců

Na základě kompromisu, který navrhl nejvyšší soud, by rodiny získaly "chráněný status". Tato dohoda by zabránila jejich vystěhování na mnoho let, ale nechala by otevřenou otázku právního vlastnictví, řekl Ahmad Amara, poradce právního týmu obyvatel.

Nejvyšší soud se zabýval odvoláním čtyř palestinských rodin, které celkem tvoří asi 70 osob. Nižší izraelské soudy schválily jejich vystěhování na základě rozhodnutí, že si Palestinci postavili domy na půdě, která patřila židovským obyvatelům před vznikem státu Izrael v roce 1948.

Snahy židovských osadníků vystěhovat palestinské rodiny letos v květnu vedly k jedenáctidenní válce mezi Izraelem a ozbrojenci v Gaze. Týdny nepokojů, včetně tvrdých zákroků izraelské policie proti obyvatelům a jejich stoupencům, kteří pořádali demonstrace, k této otázce přitáhly mezinárodní pozornost ještě před propuknutím války mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás.

Příměří boje ukončilo 21. května, ale dlouhodobá snaha židovských osadníků vystěhovat desítky palestinských rodin pokračovala. Osadníci vedou desítky let trvající kampaň za vysídlení rodin z hustě zalidněné palestinské čtvrti hned vedle zdí jeruzalémského Starého města.

Osadníci uvádějí, že tyto domy jsou postavené na půdě, kterou vlastnili Židé před válkou v roce 1948, jež provázela vznik Izraele. Izraelské zákony umožňují židovským obyvatelům se o takovou půdu přihlásit. Palestinci, kteří ve stejném konfliktu přišli o půdu a domy, to ale učinit nemohou.