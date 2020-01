Netanjahu prozradil Palestincům, kde budou mít hlavní město

Netanjahu řekl novinářům, že Trumpův plán označuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město Izraele, a to v rámci hraniční zdi. Zároveň podle agentury Reuters řekl, že "Izrael Palestincům na konci procesu nabízí podmíněnou a omezenou svrchovanost". Netanjahu také oznámil, že při příštím zasedání předloží izraelskému kabinetu návrh nastolení izraelské jurisdikce v údolí řeky Jordán, v severní části Mrtvého moře a v židovských osadách na Západním břehu Jordánu. Podle Reuters by tak mohl učinit již v neděli.

Nacionalističtí pravicoví spojenci Netanjahua po představení plánu vyzvali k okamžité anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Izraelský ministr obrany Naftali Bennett řekl, že plán dává Izraeli šanci zahrnout veškeré izraelské osady do svrchovaného izraelského státu. Podle něj by Izrael navíc měl území anektovat ještě před parlamentními volbami, které budou 2. března. Někdejší ministryně spravedlnosti Ajelet Šakedová, která kandiduje společně s Benettem, rovněž vyzvala k okamžité anexi židovských osad, zároveň se ale vymezila proti vytvoření palestinského státu. "Nebezpečnou částí plánu je vytvoření nebo uznání palestinského státu, to se nestane," uvedla na twitteru.

Izraelská opoziční strana Modrá a bílá Trumpův plán rovněž uvítala, zároveň ale uvedla, že by jej měl uplatnit její lídr Benny Ganc, který se v březnových volbách s Netanjahuem utká o premiérské křeslo.