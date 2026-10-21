Británie vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před útoky Hútíů

Spojené království vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před stupňujícími se útoky jemenské povstalecké skupiny Hútíů podporované Íránem. Britské ministerstvo obrany v úterním oficiálním prohlášení potvrdilo, že do regionu nasadí stíhačky Typhoon královského letectva. Letouny budou provádět defenzivní mise s cílem chránit saúdskoarabská města a klíčovou infrastrukturu před ostřelováním balistickými raketami a bezpilotními prostředky.
Nasazení britských stíhaček představuje přímou reakci na intenzivní vlnu útoků, které Hútíové proti Saúdské Arábii v posledních týdnech rozpoutali. Britský mluvčí z kanceláře premiéra novinářům sdělil, že Londýn již saúdskoarabskému letectvu poskytuje podporu při doplňování paliva za letu a v zemi rozmístil vlastní protivzdušnou techniku i vojenský personál. Britské letouny se zaměří výhradně na zachycování raket a dronů a nebudou podnikat žádné úderné operace na území Jemenu.
Napětí v oblasti výrazně vzrostlo po červencovém oznámení Hútíů, že se zaměří na saúdskoarabské lodě v Rudém moři i cíle uvnitř samotného království. Jednalo se o odvetu za saúdský nálet na letiště v jemenské metropoli Saná, které je pod kontrolou povstalců. Útoky se v posledních týdnech stupňovaly a opakovaně mířily na mezinárodní letiště krále Chálida v Rijádu, kde jeden z nejničivějších úderů zabil třináct lidí a více než tři stovky dalších zranil.
Britský ministr obrany Wes Streeting označil pokračující útoky na saúdského spojence za zcela neakceptovatelné a odsouzeníhodné. Výslovně zdůraznil, že cílené údery na civilní letiště v Rijádu ukazují, do jaké míry jsou Hútíové ochotni vyhrotit bezpečnostní situaci v celém Blízkém východě. Stupňující se bezpečnostní rizika navíc donutila Saúdskou Arábii zrušit plánovanou prestižní ekonomickou konferenci, známou jako pouštní Davos.
Krizi v regionu dále prohloubila blesková ofenzíva povstalců na západním pobřeží Jemenu, během níž se jim podařilo ovládnout klíčový námořní průliv Báb al-Mandab. Saúdskou Arábií podporované vládní jednotky zahájily protiofenzívu s cílem získat ztracená území zpět, avšak povstalci nadále drží strategické pozice a pokračují v ostřelování. Při pondělním úderu balistickou raketou na jihovýchodní provincii Šabva zahynulo nejméně padesát tři nových rekrutů vládních sil, což vyvolalo ostrou kritiku i ze strany diplomacie Spojených států.
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Zdroj: Libor Novák