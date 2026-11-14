Bulharsko následuje Polsko. Radev zastavil další vojenskou pomoc Ukrajině

Po Polsku se další evropská země rozhodla významně omezit vojenskou pomoc napadené Ukrajině. Bulharští představitelé v sobotu oznámili, že končí s finančními příspěvky na nákupy zbraní i dodávkami zbraní a munice z vlastních skladů.
Bulharský premiér Ruman Radev o rozhodnutí informoval novináře na summitu Evropského politického společenství v irském Dublinu, uvádí web Ukrinform. Politik zmínil, že EU vede s jeho zemí řízení kvůli nadměrnému deficitu veřejných financí.
"Neposkytneme žádné další zbraně a munici ze skladů bulharské armády," prohlásil předseda bulharské vlády. Radev nicméně zdůraznil, že Sofie nebude bránit ostatním členským státům Evropské unie v poskytování pomoci Ukrajině. Případná další bulharská podpora se má soustředit na humanitární pomoc, dodávky energie či zdravotnickou pomoc.
Bulharsko tak navazuje na Polsko, které v pátek oznámilo, že pozastavuje příspěvky do iniciativy PURL (Alianční program prioritních nákupů pro Ukrajinu), jejímž prostřednictvím nakupují spojenci Kyjeva od Spojených států amerických zbraně a zbraňové systémy pro Ukrajinu.
Varšava o svém rozhodnutí informovala generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho. Učinil tak polský premiér Donald Tusk, který krok vysvětluje vysokým schodkem státního rozpočtu a výdaji na obranu.
"Informoval jsem generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, že pro tuto chvíli nebudeme přispívat do programu PURL - evropského financování amerických zbraní pro Ukrajinu," řekl doslova Tusk.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Žáková