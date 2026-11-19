Čína, Rusko a Spojené státy vydaly po trojstranném setkání svých nejvyšších představitelů Si Ťin-pchinga, Vladimira Putina a Donalda Trumpa společné prohlášení o míru. Dokument byl zveřejněn po jednání lídrů a navazuje na dřívější zprávy ruských státních agentur o tom, že společné prohlášení vyjde do hodiny.
Podle zveřejněných hlavních bodů prohlášení se Si Ťin-pching, Putin a Trump zavázali k zachování strategické stability a mezinárodní bezpečnosti. Text rovněž uvádí, že státníci jednali o energetické bezpečnosti a plánují zvýšit výrobu a dodávky rafinovaných ropných produktů.
Společné prohlášení se věnuje také otázce imunity, které požívají státní činitelé. Podle dokumentu se lídři shodli na tom, že Mezinárodní trestní soud ani další podobné instituce nesmějí zneužívat svou pravomoc.
V oblasti jaderných otázek se představitelé tří zemí shodli na tom, že jadernou válku nelze vyhrát a nikdy nesmí být vedena. Prohlášení zároveň uvádí, že pokračuje dialog o předcházení šíření jaderných zbraní.
Ještě před vydáním společného dokumentu zveřejnil Kreml videozáznam zachycující Putina, jak opouští místo konání summitu a loučí se se Si Ťin-pchingem. Ruský prezident při loučení poděkoval za uspořádání setkání a řekl, že podle něj nikdo ani nečekal, že všechno dopadne tak dobře.
Trump po setkání prohlásil, že společným trojstranným jednáním se svým čínským protějškem a ruským prezidentem razí v zahraniční politice odlišný směr. Setkání, které se koná v čínském městě Šen-čen, představuje vůbec první společné rozhovory lídrů těchto tří zemí na nejvyšší úrovni.
Trump hovořil o čínském i ruském státníkovi vřele a Putina oslovil křestním jménem. Vyjádřil přesvědčení, že zapojení protivníků Spojených států do rozhovorů může přinést výsledky.
Při zahájení historického jednání americký prezident uvedl, že jako představitelé tří největších zemí světa nesou zvláštní odpovědnost za udržování otevřeného, uctivého a produktivního dialogu. Tento dialog se podle něj týká otázek, které mají dopad nejen na jejich vlastní obyvatele, ale na celou planetu.
Trump poukázal na to, že dřívější lídři se příliš často vyhýbali jednáním se státy, se kterými měli neshody. Podle něj však nynější představitelé volí pravý opak a jsou si svým přístupem jisti.
Americký prezident zdůraznil, že žádné problémy se nikdy nevyřešily tím, že představitelé odmítli mluvit s lídry, se kterými mají neshody. Rozhovory podle něj představují nezbytnou cestu k řešení sporů.
V návaznosti na to Trump dodal, že žádný mír nikdy nevznikl odmítáním příležitostí ke společnému jednání a mluvení. Právě tímto přístupem se podle něj současná jednání odlišují od dosavadní praxe.
Trump rovněž uvedl, že součástí summitu bude jaderné odzbrojení. Zároveň ale připustil, že přesvědčit některou zemi, aby se svých jaderných zbraní zbavila, bude obtížné. K jaderným zbraním poznamenal, že jakmile je stát jednou vlastní, je velmi těžké je nevlastnit. Tento stav označil za přirozenou součást toho, jak věci fungují.
Americký prezident vyslovil také optimismus ohledně možnosti, že řešení války na Ukrajině by mohlo být blízko. Podle jeho slov se věci dávají do pohybu. Trump uvedl, že si myslí, že Putin, a jak doufá i druhá strana, by si přáli ukončení války na Ukrajině. Konflikt na Ukrajině tak patří mezi témata, která v souvislosti se schůzkou zazněla.
Přestože jsou očekávání velkých průlomů ze čtvrtečního setkání nízká, Trump řekl, že takový výsledek je možný. Podle analytiků CNN však setkání pravděpodobně nepřinese zásadní dohody. Bezprostředně předtím, než novináři opustili sál a samotné jednání začalo, Trump vyzval k tomu, aby se vidělo, zda se podaří něco prosadit. Tím uzavřel své úvodní vystoupení určené médiím.
Na schůzce se setkali představitelé Spojených států, Číny a Ruska v rámci vůbec prvního společného jednání této trojice. Trump v úvodu zdůraznil odlišný zahraničněpolitický přístup, odpovědnost velmocí vést dialog a možnost jednat o jaderném odzbrojení i ukončení války na Ukrajině.
Před zahájením samotného jednání Trump vyzdvihl přínos otevřeného dialogu navzdory neshodám, připomněl obtížnost jaderného odzbrojení i naději na vyřešení ukrajinského konfliktu a před odchodem tisku ze sálu naznačil, že chce zjistit, čeho lze na setkání dosáhnout.
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Zdroj: Libor Novák