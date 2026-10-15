CNN: Ukrajina je na suchu. Zásoby střel pro americké systémy Patriot definitivně došly

Ukrajina podle informací zpravodajské stanice CNN zcela vyčerpala své zásoby střel pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot. Tento kritický nedostatek interceptorů nechává zemi zcela bezbrannou vůči probíhajícím ruským útokům balistickými raketami. Prezident Volodymyr Zelenskyj na hrozbu spojenou s nedostatkem těchto zbraní upozorňoval již několik měsíců.
Globální zásoby těchto pokročilých střel jsou dlouhodobě omezené a extrémně drahé, přičemž řada států vyčerpala své vlastní arzenály. Situaci na mezinárodním trhu navíc zkomplikoval probíhající konflikt na Blízkém východě, který odčerpal značnou část dostupné obranné kapacity. Nedávné noční útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu tak ukázaly plný dopad tohoto kritického stavu.
Během zmíněných útoků na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově nedokázala ukrajinská obrana zachytit téměř žádné příchozí balistické střely. Zdroje z diplomatických a vojenských kruhů pro CNN potvrdily, že prázdné odpalovací zařízení vystavuje civilní obyvatelstvo smrtelnému nebezpečí. Čtyři lidé při těchto náletech ztratili život a desítky dalších utrpěly zranění.
Zelenskyj již v srpnu přiznal, že jeho úřad tráví hodiny neustálými telefonáty se spojenci ve snaze zajistit další dodávky. Tehdy uvedl, že Kyjev disponuje pouhou desetinou potřebného množství střel. Později sice mluvil o naději na získání licence pro domácí výrobu, avšak americká administrativa žádnou takovou dohodu nepotvrdila.
Vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem v posledních dnech navíc poznamenaly ostré neshody ohledně probíhajících vojenských operací. Spojené státy vyvinuly na ukrajinské vedení silný tlak s cílem zastavit útoky na ruské ropné rafinérie. Důvodem byla snaha Bílého domu snížit rostoucí ceny pohonných hmot na domácím trhu před nadcházejícími volbami.
Napětí ještě vyhrotila nedávná dohoda Washingtonu o importu ruské nafty, kterou ukrajinská strana označila za nepřímé financování agresora. V rozhovoru pro britský list Financial Times ukrajinský prezident prohlásil, že případné zastavení útoků na ruskou energetiku by muselo být podmíněno dodávkami nových systémů Patriot. Současně obvinil americkou stranu, že na jeho požadavky reagovala omezením rychlosti satelitního internetu Starlink.
Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil ukrajinský konflikt z růstu globálních cen paliv, přestože klíčovou roli hraje situace na Blízkém východě. Administrativa navíc varovala Kyjev a evropské spojence před možným pozastavením zpravodajské podpory. Pokud by USA zablokovaly mechanismus financování nákupu zbraní zvaný PURL, ohrozilo by to veškeré budoucí dodávky protileteckých střel.
Přestože šéf Bílého domu veřejně odmítl, že by došlo k zastavení sdílení zpravodajských informací, hrozba přetrvává. Americká armáda totiž odeslala přímá varování velitelům na ukrajinské frontě během uplynulého víkendu. Ztráta včasných varování před blížícími se nálety by pro ukrajinskou protivzdušnou obranu představovala fatální problém.
Výrobní kapacity střel Patriot nedokážou pokrýt celosvětovou poptávku, což vytváří dlouhodobý tlak na spojenecké arzenály. Každá raketa stojí miliony dolarů, což činí jejich obstarávání finančně vyčerpávajícím. Ukrajina přitom tyto systémy nutně potřebuje k ochraně milionových měst před ničivými dopady ruských raketových útoků.
Evropští partneři sledují eskalaci napětí mezi Kyjevem a Washingtonem s rostoucími obavami o celkovou bezpečnostní stabilitu kontinentu. V mnoha evropských metropolích zaznívají hlasy volající po intenzivnější podpoře ukrajinské obrany a hledání alternativních zdrojů financování. Spojenci si uvědomují, že oslabení ukrajinských pozic ohrožuje bezpečnost celé střední a východní Evropy.
Samotný ukrajinský stát tak čelí nejen masivním útokům na bojišti, ale i složité diplomatické krizi se svými nejdůležitějšími partnery. Omezení podpory a nedostatek klíčové munice nutí Kyjev přehodnocovat své strategické kroky. V sázce je schopnost země udržet obranu klíčových měst a strategických center.
Představitelé ukrajinské armády nadále apelují na mezinárodní společenství s prosbou o okamžité dodávky chybějících obranných prostředků. Bez účinných systémů schopných ničit balistické rakety zůstává civilní infrastruktura zcela nechráněná. Každý den bez posil tak přináší další ztráty na lidských životech i majetku.
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Zdroj: David Holub