CNN: Ukrajina je na suchu. Zásoby střel pro americké systémy Patriot definitivně došly

Libor Novák

15. října 2026 21:07

raketový systém Patriot z USA
raketový systém Patriot z USA Foto: raytheonmissilesanddefense.com

Ukrajina podle informací zpravodajské stanice CNN zcela vyčerpala své zásoby střel pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot. Tento kritický nedostatek interceptorů nechává zemi zcela bezbrannou vůči probíhajícím ruským útokům balistickými raketami. Prezident Volodymyr Zelenskyj na hrozbu spojenou s nedostatkem těchto zbraní upozorňoval již několik měsíců.

Globální zásoby těchto pokročilých střel jsou dlouhodobě omezené a extrémně drahé, přičemž řada států vyčerpala své vlastní arzenály. Situaci na mezinárodním trhu navíc zkomplikoval probíhající konflikt na Blízkém východě, který odčerpal značnou část dostupné obranné kapacity. Nedávné noční útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu tak ukázaly plný dopad tohoto kritického stavu.

Během zmíněných útoků na energetická zařízení v Kyjevě a Charkově nedokázala ukrajinská obrana zachytit téměř žádné příchozí balistické střely. Zdroje z diplomatických a vojenských kruhů pro CNN potvrdily, že prázdné odpalovací zařízení vystavuje civilní obyvatelstvo smrtelnému nebezpečí. Čtyři lidé při těchto náletech ztratili život a desítky dalších utrpěly zranění.

Zelenskyj již v srpnu přiznal, že jeho úřad tráví hodiny neustálými telefonáty se spojenci ve snaze zajistit další dodávky. Tehdy uvedl, že Kyjev disponuje pouhou desetinou potřebného množství střel. Později sice mluvil o naději na získání licence pro domácí výrobu, avšak americká administrativa žádnou takovou dohodu nepotvrdila.

Vzájemné vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem v posledních dnech navíc poznamenaly ostré neshody ohledně probíhajících vojenských operací. Spojené státy vyvinuly na ukrajinské vedení silný tlak s cílem zastavit útoky na ruské ropné rafinérie. Důvodem byla snaha Bílého domu snížit rostoucí ceny pohonných hmot na domácím trhu před nadcházejícími volbami.

Napětí ještě vyhrotila nedávná dohoda Washingtonu o importu ruské nafty, kterou ukrajinská strana označila za nepřímé financování agresora. V rozhovoru pro britský list Financial Times ukrajinský prezident prohlásil, že případné zastavení útoků na ruskou energetiku by muselo být podmíněno dodávkami nových systémů Patriot. Současně obvinil americkou stranu, že na jeho požadavky reagovala omezením rychlosti satelitního internetu Starlink.

Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil ukrajinský konflikt z růstu globálních cen paliv, přestože klíčovou roli hraje situace na Blízkém východě. Administrativa navíc varovala Kyjev a evropské spojence před možným pozastavením zpravodajské podpory. Pokud by USA zablokovaly mechanismus financování nákupu zbraní zvaný PURL, ohrozilo by to veškeré budoucí dodávky protileteckých střel.

Přestože šéf Bílého domu veřejně odmítl, že by došlo k zastavení sdílení zpravodajských informací, hrozba přetrvává. Americká armáda totiž odeslala přímá varování velitelům na ukrajinské frontě během uplynulého víkendu. Ztráta včasných varování před blížícími se nálety by pro ukrajinskou protivzdušnou obranu představovala fatální problém.

Výrobní kapacity střel Patriot nedokážou pokrýt celosvětovou poptávku, což vytváří dlouhodobý tlak na spojenecké arzenály. Každá raketa stojí miliony dolarů, což činí jejich obstarávání finančně vyčerpávajícím. Ukrajina přitom tyto systémy nutně potřebuje k ochraně milionových měst před ničivými dopady ruských raketových útoků.

Evropští partneři sledují eskalaci napětí mezi Kyjevem a Washingtonem s rostoucími obavami o celkovou bezpečnostní stabilitu kontinentu. V mnoha evropských metropolích zaznívají hlasy volající po intenzivnější podpoře ukrajinské obrany a hledání alternativních zdrojů financování. Spojenci si uvědomují, že oslabení ukrajinských pozic ohrožuje bezpečnost celé střední a východní Evropy.

Samotný ukrajinský stát tak čelí nejen masivním útokům na bojišti, ale i složité diplomatické krizi se svými nejdůležitějšími partnery. Omezení podpory a nedostatek klíčové munice nutí Kyjev přehodnocovat své strategické kroky. V sázce je schopnost země udržet obranu klíčových měst a strategických center.

Představitelé ukrajinské armády nadále apelují na mezinárodní společenství s prosbou o okamžité dodávky chybějících obranných prostředků. Bez účinných systémů schopných ničit balistické rakety zůstává civilní infrastruktura zcela nechráněná. Každý den bez posil tak přináší další ztráty na lidských životech i majetku.

včera

Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem

Související

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky

Nedávné útoky ukrajinských bezpilotních letounů na ruská datová centra otevřely novou kapitolu probíhajícího válečného konfliktu. Cílem těchto operací bylo narušit vojenské plánování, komunikační sítě a digitální infrastrukturu nepřítele. Tyto události však zároveň vyvolaly vážné obavy ohledně dopadů na každodenní život civilního obyvatelstva a mezinárodní právo.
Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že se cítí osobně zrazen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy vyšlo najevo, že ukrajinská armáda čelí omezení přístupu k satelitnímu systému Starlink. Celá situace vyvolává vážné pochybnosti o dlouhodobé americké podpoře Kyjeva.

Více souvisejících

válka na Ukrajině rakety Patriot

Aktuálně se děje

včera

raketový systém Patriot z USA

CNN: Ukrajina je na suchu. Zásoby střel pro americké systémy Patriot definitivně došly

Ukrajina podle informací zpravodajské stanice CNN zcela vyčerpala své zásoby střel pro americké systémy protivzdušné obrany Patriot. Tento kritický nedostatek interceptorů nechává zemi zcela bezbrannou vůči probíhajícím ruským útokům balistickými raketami. Prezident Volodymyr Zelenskyj na hrozbu spojenou s nedostatkem těchto zbraní upozorňoval již několik měsíců.

včera

Volodymyr Zelenskyj

FT: Evropští lídři vyzvou Zelenského, aby mírnil svou kritiku Trumpa

Evropští lídři se chystají vyzvat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby mírnil svou veřejnou kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Reagují tak na jeho nedávná ostrá vyjádření v britském tisku, která v evropských metropolích vyvolala značné obavy z dalšího prohlubování napětí mezi Washingtonem a Kyjevem. Záležitost by měla dominovat nadcházejícím pátečním jednáním v Bruselu, píše Financial Times.

včera

Donald Trump

Trump ustoupil kritice. Poprava se živě vysílat nebude

Americký prezident Donald Trump oznámil, že připravované popravení odsouzeného masového vraha Nidala Hasana popravčí četou nebude veřejně streamováno. Reagoval tak na předchozí prohlášení Pentagonu, které vyvolalo vlnu ostré kritiky napříč americkou politickou scénou. Samotný verdikt a termín popravy na základně Fort Hood však zůstávají v platnosti.

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Je to ještě legitimní cíl? Ukrajinské útoky na datová centra v Rusku znepokojují odborníky

Nedávné útoky ukrajinských bezpilotních letounů na ruská datová centra otevřely novou kapitolu probíhajícího válečného konfliktu. Cílem těchto operací bylo narušit vojenské plánování, komunikační sítě a digitální infrastrukturu nepřítele. Tyto události však zároveň vyvolaly vážné obavy ohledně dopadů na každodenní život civilního obyvatelstva a mezinárodní právo.

včera

Robert Fico

Politico: Po pádu Orbána se Fico stává nejvýznamnějším spojencem Putina v EU

Slovensko se chystá oživit spící mezivládní spolupráci s Ruskem, což podle webu Politico z premiéra Roberta Fica činí nejvýraznějšího spojence Vladimira Putina v Evropské unii. Podle ruského vládního dokumentu se má v Moskvě uskutečnit zasedání rusko-slovenské mezivládní komise. Tento krok přichází v době, kdy Moskva hledá nové příležitosti k upevnění mezinárodních vazeb po odchodu maďarského premiéra Viktora Orbána.

včera

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.

Nádor, který měl v plicích papež Lev, je zhoubný, potvrdili lékaři. Rekonvalescence může trvat déle, než se čekalo

Papež Lev XIV. se v římské nemocnici Gemelli úspěšně zotavuje po náročné operaci plic, při které mu lékaři odstranili část pravého orgánu. Následná histologická vyšetření odebrané tkáně potvrdila, že šlo o zhoubný nález neboli plicní adenokarcinom. Vatikánské tiskové středisko přesto ujišťuje, že pooperační průběh prozatím odpovídá standardním lékařským předpokladům.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj prohlásil, že se cítí zrazen Trumpem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že se cítí osobně zrazen americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Toto vyjádření zaznělo v době, kdy vyšlo najevo, že ukrajinská armáda čelí omezení přístupu k satelitnímu systému Starlink. Celá situace vyvolává vážné pochybnosti o dlouhodobé americké podpoře Kyjeva.

včera

Katie Zachariová

Bílý dům zareagoval na kritiku, postavil se za novou tiskovou mluvčí

Bílý dům se důrazně zastal své nové tiskové mluvčí Katie Zachariové, která čelí ostré kritice a pochybnostem ohledně svých právnických kvalifikací. Tato kontroverze propukla krátce poté, co prezident Donald Trump oficiálně oznámil její jmenování do této prestižní funkce. Veřejnost a média začaly podrobně zkoumat její odbornou minulost a platnost titulů, kterými se dosud veřejně prezentovala.

Aktualizováno včera

Demolice vysílačů Liblice B (15.října 2026) Prohlédněte si galerii

Konec vysílače Liblice B. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi

Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi. Ve čtvrtek dopoledne došlo k plánovanému odstřelu stožárů vysílače Liblice B u středočeského Českého Brodu. Vysílání bylo již dříve ukončeno, v posledních dnech se vše připravovalo na demolici. 

včera

Pentagon

Desítky amerických generálů vyzvaly americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání popravy

Skupina 72 penzionovaných amerických generálů, admirálů a dalších vysoce postavených vojenských činitelů vyzvala americkou vládu k okamžitému zrušení plánu na živé vysílání nadcházející popravy Nidala Hasana. Plán Pentagonu veřejně přenášet popravu zastřelením, která se má uskutečnit třetího prosince, vyvolal vlnu ostré kritiky ze strany politiků, náboženských představitelů i odborníků na lidská práva.

včera

Starlink, Photo by Forest Katsch

Proč je Starlink pro Ukrajinu tak důležitý?

Satelitní síť Starlink provozovaná společností SpaceX se na ukrajinském bojišti stala nepostradatelným nástrojem pro moderní vedení války. Kyjev ji využívá nejen jako páteřní síť pro vojenskou komunikaci, ale také v rozsáhlé dronové operativě.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

V Černém moři hoří chemický tanker, možná jej zasáhly ruské drony

Osm ze dvanácti členů posádky je nezvěstných po silném požáru, který ve čtvrtek ráno vypuknul na palubě tankeru plujícího v černomořských vodách nedaleko rumunského pobřeží. Podle vyjádření rumunských námořních úřadů došlo na plavidle k sérii explozí. Záchranné složky okamžitě zahájily rozsáhlou pátrací a záchrannou operaci k nalezení přeživších.

včera

Andrej Babiš

Babiš: Návrhy k novým zdrojům rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné

Premiér Andrej Babiš označil ve čtvrtek před začátkem summitu Evropské rady v Bruselu návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího unijního rozpočtu za naprosto nepřijatelné. Podle jeho slov chce unijní exekutiva připravit členské státy o podíly na vybraných daních a příjmech z emisních povolenek. Předseda vlády v této souvislosti upozornil na obrovské názorové rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

včera

GBU-43 alias

USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"

Americká armáda vypracovala nové plány pro případné útoky na íránskou energetickou infrastrukturu a jaderná zařízení, které by mohly zahrnovat i použití největší konvenční bomby v americkém arzenálu. Takzvaná „matka všech bomb“, oficiálně označená jako MOAB, by mohla být nasazena na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok by představoval výraznou eskalaci konfliktů v regionu, přičemž administrativa čelí rostoucímu tlaku před blížícími se volbami.

včera

Elon Musk

Za omezením Starlinku na Ukrajině může stát Trumpova vláda, naznačil Musk

Americký podnikatel Elon Musk naznačil, že za novými omezeními rychlosti a používání satelitní sítě Starlink, která využívají ukrajinská vojenská zařízení, může stát přímo vláda Spojených států. Služba Starlink přitom hraje klíčovou roli v ukrajinské obraně, neboť pomáhá Kyjevu navádět drony na ruské cíle a chránit vlastní vzdušný prostor. Omezení rychlosti na sto mil za hodinu však nedávno narušila probíhající bojové mise ukrajinských ozbrojených sil.

včera

včera

14. října 2026 22:01

14. října 2026 21:15

14. října 2026 20:47

Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech

Podle všeho se jedná o největší skandál v dějinách anglického fotbalu. Přišlo se totiž na to, že jeden z anglických velkoklubů a zároveň jeden z nejúspěšnějších v posledních letech Manchester City měl podvádět takovým způsobem, že porušil finanční pravidla anglické Premier League hned ve 114 bodech. K tomuto závěru došla nezávislá komise, což potvrdila samotná anglická nejvyšší fotbalová soutěž. Nyní tak klubu hrozí široká škála trestů od odečtu bodů až po vyřazení z Premier League. 

Zdroj: David Holub

Další zprávy